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KTÖS, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Açıklamalarına Destek Belirtti...

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı’nın, Guterres Belgesi konusunda yaptığı açıklamalar ve Rum tarafına çağrısının “yerinde bir çıkış olduğunu” belirterek, destek açıklaması yaptı.

KTÖS, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Açıklamalarına Destek Belirtti...

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı’nın, Guterres Belgesi konusunda yaptığı açıklamalar ve Rum tarafına çağrısının “yerinde bir çıkış olduğunu” belirterek, destek açıklaması yaptı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:13
KTÖS, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Açıklamalarına Destek Belirtti...

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı’nın, Guterres Belgesi konusunda yaptığı açıklamalar ve Rum tarafına çağrısının “yerinde bir çıkış olduğunu” belirterek, destek açıklaması yaptı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Elcil, Akıncı’nın açıklamalarına yönelik “Kıbrıs Türk Toplumu’nun iradesini hiçe sayan ve iki ayrı devlet talebinde bulunanlara verilen en güzel cevap olduğunu vurgulamak isteriz” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili UBP ve YDP’nin tutumuna yönelik eleştirilerde bulunan, “Akıncı’nın çıkışı doğru ve yerindedir” diyen Elcil şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ta ‘Hatay Modeli’ bir referanduma hazırlık yapan TC bilmelidir ki, iki ayrı devlet modeli 1983 yılından beri yürürlüktedir ve sonuçları da ortadadır. KKTC bunun için kurulmuştur ve iki ayrı devlet modeli olarak denenmiştir. Kıbrıs Türk Toplumu’nun siyasi iradesini gasp ederek, baskı ve tehditlerle yaratılan bu düzende kaybeden hep Kıbrıslı Türkler olmuştur. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ve buradaki haklarımızı da ortadan kaldıracak, AB vatandaşlığımızı sonlandıracak yeni bir macerayı şiddetle reddederiz.”

Akıncı’nın Guterres Belgesi çerçevesinde görüşmeyi tekrardan başlatma girişimine Kıbrıslı Rumların da destek vermesinin şart olduğunu kaydeden Elcil, “Bilinmelidir ki, çözümü Kıbrıslılar bulacaktır. Bu nedenle Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarında oturan Sayın Anastasiadis, Türkiye ile ayrı devlet konusunda NATO ve AB ile yaptığı dolaylı görüşmelerden derhal vazgeçerek, Sayın Akıncı ile Kıbrıs’ta sonuç alıcı sürece katılmalıdır” ifadesini kullandı.



 

Son Güncelleme: 02.05.2018 20:18
Anahtar Kelimeler:
KTÖSAkıncıDestek
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