Ankara’da yapılan İslam Konferansı Örgütü Parlamenter Asamblesi (İKÖPAB) 26. İcra Komitesi toplantısında İslam ülkelerine; üzerindeki ambargonun hafifletilmesi için KKTC ile daha çok temas kurma çağrısı yapıldı.

TBMM'nin ev sahipliğinde Rixos Otel'de düzenlenen toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, 21. yüzyılda dünyanın birbirine sıkıca bağlı küresel bir köy haline geldiğine dikkati çekerek, dış politika gelişmelerinde sadece diplomatlara değil, parlamenterlere de önemli roller düştüğünü kaydetti.

Sağlam, değişen dünyanın sorunlarının niteliğinin de değiştiğini belirterek, uluslararası alanda daha katılımcı olmak gerektiğini, gelişmelerin akışına göre hareket eden değil de gelişmelere yön veren ülkelerin artık daha ön planda olduğunu bildirdi. İslam dünyasının da önemli bir süreçten geçmekte olduğunu hatırlatan Sağlam, kendi sorunlarına en iyi çözümleri yine İslam ülkelerinin getirebileceğini kaydetti.

Konuşmasında Filistin ve Kıbrıs sorunlarına da değinen Sağlam, Türkiye olarak Filistin'e destek vermeyi sürdüreceklerini söyleyerek, İKÖPAB'ın da desteğini artırması gerektiğini belirtti.

İslam ülkelerine üzerindeki ambargonun hafifletilmesi için KKTC ile daha çok temas kurma çağrısı da yapan Sağlam, bugünkü toplantıda Ocak 2012'de Endonezya'da düzenlenecek olan İİT toplantısının hazırlıklarının yapılacağını bildirdi.

İKÖPAB Dönem Başkanı Uganda'nın Meclis Başkanı Rebecca Kadaga da konuşmasında ev sahipliği dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ederek, Van depremi nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı diledi.

İKÖPAB toplantısında İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) isminin İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirilmesi çerçevesinde İKÖPAB ismi de İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği olarak değiştirilecek. Gündemde ayrıca bazı ülkelerin başvuruları da yer alıyor.