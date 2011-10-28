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Kılıçdaroğlu'ndan tören iptaline tepki

Kılıçdaroğlu Cumhuriyetin ilanının 88. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında hükümeti kınadı.

Kılıçdaroğlu'ndan tören iptaline tepki

Kılıçdaroğlu Cumhuriyetin ilanının 88. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında hükümeti kınadı.

28 Ekim 2011 Cuma 19:19
Kılıçdaroğlu'ndan tören iptaline tepki
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Bayramı törenlerinin iptal edilmesiyle ilgili, ''Resepsiyonların iptalini anlayışla karşılarız ama resmi tören geçişlerini, okullarda Cumhuriyet etkinliklerini iptal etmek, Cumhuriyeti anlamamak demektir. Cumhuriyetin erdemlerini bilmemek demektir'' dedi.
 
Cumhuriyetin ilanının 88. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında Kılıçdaroğlu, hükümetin Cumhuriyet Bayramı törenlerini iptal etmesini kınadı. Kılıçdaroğlu, bunu ''Cumhuriyeti anlamamak, Cumhuriyetin erdemlerini bilmemek'' olarak nitelendirdi.
 
Kılıçdaroğlu, ''Cumhuriyetimizin 88. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken şehitler verdik, Van'da, Erciş'te yüzlerce insanımızı kaybettik, binlerce yaralımız var. Elbette acımız büyüktür ama bu büyük acıları gerekçe göstererek Cumhuriyet törenlerini iptal etmek doğru değildir. Çünkü Cumhuriyet 'tasada ve kıvançta beraber olmak' demektir. Ayrıca Cumhuriyet, 'kimsesizlerin kimsesi olmak' , Van'a Erciş'e daha fazla sahip çıkmak demektir'' değerlendirmesinde bulundu. 
 
Yakın zamanda verilen şehitler, Van ve Erciş'teki deprem nedeniyle resepsiyonların iptalini anlayışla karşılayabileceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
 
''Ama resmi tören geçişlerini, okullarda Cumhuriyet etkinliklerini iptal etmek, Cumhuriyeti anlamamak demektir. Cumhuriyetin erdemlerini bilmemek demektir. Bu kararı alanlar, öğrencilerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine hazırlayan, depremde şehit olmuş 63 öğretmenimizin aziz ruhlarını incittiklerinin acaba farkındalar mı? Unutulmamalı ki; Cumhuriyet, uluslaşma yolunda attığımız en büyük adımın hatırlanmasıdır. O adımın gerisinde yaşanmış büyük acılar, büyük felaketler vardır. O adımın gerisinde binlerce şehidin kanı vardır. Bu topraklarda hür bir şekilde onurluca yaşamanın çelik iradesi vardır. O adımın gerisinde, bu ülkede yaşayan herkesin, kıvançta ve tasada birlik ve beraberlik yemini vardır.
 
Atalarımızın ettiği o yemin, bir daha bozulmamak üzere edilmiş bir yemindir. Bize, bugün yaşadığımız acıları, ızdırapları ve felaketleri göğüsleme gücü veren işte o yemindir. Van'da bu büyük milleti zor gününde kucaklaştıran işte bu yemindir, bu Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet Bayramları, bu andın her nesil tarafından tekrarlanışıdır. Bu törenler yeni kuşaklara millet olmanın hazzını yaşatır, kıvançta ve tasada bir olmayı öğretir. Cumhuriyetin ruhunu anlamayanlara, bu büyük millet hak ettiği dersi mutlaka verecektir.''
Son Güncelleme: 28.10.2011 19:19
Anahtar Kelimeler:
CumhuriyetKılıçBayram.türk
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