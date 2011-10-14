"Kıbrıs bölünmeli" çağrısı

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı, muhalefetteki İşçi Partisi'nin Milletvekili Jack Straw, ''Kıbrıs sorununda herhangi bir ilerlemenin yokluğunda, uluslararası toplum adada bölünmeye destek vermeli'' dedi.

İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Jack Straw, İngiliz Parlamentosu’ndaki ofisinde AA muhabirinin Türkiye-AB ilişkileri, Kıbrıs sorunu, Türkiye-İsrail ilişkileri, İngiliz hükümetinin Türkiye ile ilişkileri gibi konulardaki sorularını yanıtladı. Kıbrıs Rum Kesimi’nin gelecek yıl Temmuz ayından itibaren AB dönem başkanlığını üstlenmesinin beklendiğinin ve Türkiye'nin bu konudaki itirazlarının hatırlatılması üzerine Straw, 'Güney Kıbrıslılar’ın AB'ye karşı sorumluluğu olacaktır ve dönem başkanlığını üstlendiğinizde ulusal sorumluluklarınızı bir kenara koyup, AB'nin tamamını temsil etmeniz gerekir. Güney Kıbrıs toplumunun liderlerinin bunu anladığını sanıyorum. Göreceğiz' yanıtını verdi.

‘GÜNEY AB’Yİ TEMSİL EDECEK KENDİ GÖRÜŞLERİNİ DEĞİL’: Straw, Güney Kıbrıs'ın AB dönem başkanlığını üstlenmesinin 'kaygıyla' karşılanmasını anladığını, ancak bunun bir fırsat da olabileceğini ifade ederek, 'Çünkü altı ay boyunca dönem başkanlığını üstlenmiş her ülkenin sorumluluğu, AB'yi temsil etmektir, kendi dar ulusal görüşlerini temsil etmek değil. Dolayısıyla bu konu, Güney Kıbrıs'ın dönem başkanlığını nasıl yürüteceğiyle ilgili' diye konuştu.

‘ULUSLAR ARASI TOPLUM BÖLÜNMEYİ DESTEKLEMELİ’: Kıbrıs müzakerelerinin bunca yıldır devam etmesine karşın, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin bir ilerleme olmadığını söyleyen Straw, geçen yıldan bu yana da çok fazla ilerleme kaydedilemediğini ifade etti. Straw, 'Herhangi bir ilerlemenin yokluğunda, uluslararası toplum adada kuzey ve güney olarak bölünmeyi desteklemeli' dedi.

‘GÜNEY, TOPRAKLARIN TÜMÜNÜ TEMSİL ETMİYOR’: Kıbrıs Rum Kesimi’nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin ise Straw, 'bu olayların Akdeniz'de şu anda olan en tehlikeli olaylar dizisi' olduğunu kaydederek, 'Bu konuda uluslararası müzakerelere ve sakinliğe ihtiyaç olduğunu' ifade etti. Straw, 'Bana göre Güney Kıbrıs, 'tüm Kıbrıs topraklarını biz temsil ediyoruz' diyemez, çünkü temsil etmiyor. Dolayısıyla deniz yatağını da temsil etmemeliler' dedi.

‘TÜRKİYE’NİN ÜYELİĞİNDEKİ ENGEL FRANSA VE GÜNEY KIBRIS’: Jack Straw, Türkiye ile AB arasındaki mevcut müzakere süreci hızının 'yavaş' olduğunu ve bunda hatanın Türkiye'nin üyeliğini engelleyen, Fransa ve Güney Kıbrıs gibi AB üyesi ülkelerde olduğunu kaydetti. Fransa'nın 6 yıl önce Türkiye'nin AB üyelik başvurusunu desteklediğini vurgulayan Straw, Güney Kıbrıs'ın da başvuruyu kabul ettiğini anımsattı.

Straw, Türkiye'deki reform ve değişim sürecinin, kısmen Türkiye AB üyesi olmak istediği için devam ettiğini, ancak bu reformların bilhassa Türk halkı istediği için sürdüğünü bildirdi. Euro Bölgesi’nde ekonomik kriz yaşanırken, Türkiye ekonomisindeki büyümenin hatırlatılması üzerine Straw, İngiltere'nin avro bölgesinde olmamasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şöyle konuştu: “AB üyeliğini isteyen Türkiye'deki arkadaşlarımın, Euro Bölgesi’ne katılımı desteklemediklerini anlıyorum. Ama tabii Euro Bölgesi’ne katılıp katılmamak Türkiye'nin kendi kararı olacaktır.”