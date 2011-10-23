“KATKI KOYAN İLE ZORA SOKAN TARAF İYİ TESPİT EDİLMELİ”

KÜÇÜK: “KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLARININ GASPINA YOL AÇAN VE ÇOK FAZLA UZAYAN SÜRECİN ARTIK BİR SONA ULAŞMASI GEREKMEKTEDİR”

“KIBRIS KONUSUNDA ÇÖZÜM ARAYIŞLARINA YÖNELİK ÖNEMLİ ÇABALARININ SONUÇSUZ KALMASININ, RUM UZLAŞMAZLIĞI NETİCESİNDE OLDUĞU ARTIK TESPİT EDİLMELİDİR”

Başbakan İrsen Küçük, Ekim ayı sonunda New York’ta gerçekleştirilecek olan zirvede, Kıbrıs Türk tarafının olumlu ve iyi niyetli yaklaşım ve çabalarını sürdüreceğine işaret ederek, “Bu sürecin heba olmaması, yıllardır süren bu çözümsüzlüğün son bulması en büyük temennimizdir ancak Kıbrıs Türk halkının haklarının gaspına yol açan ve çok fazla uzayan bu sürecin artık bir sona ulaşması gerekmektedir” dedi.

Başbakan İrsen Küçük, 24 Ekim Birleşmiş Milletler (BM) Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, Kıbrıs konusunda çözüm arayışlarına yönelik önemli çabalarının sonuçsuz kalmasının, Rum uzlaşmazlığı neticesinde olduğunun tespit edilerek, o yönde girişimlerde bulunulmasının, bu konuya büyük ivme kazandıracağına dikkati çekti.

BM Ana Sözleşmesi'nin kabulü ile 24 Ekim 1945 tarihinde resmen kurulan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün, 190’dan fazla üyesi ile büyük bir uluslararası örgüt olduğuna işaret eden Başbakan İrsen Küçük, “Adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş global bir kuruluş olarak Birleşmiş Milletler, 51 ülke ile başladığı yolculuğuna bugün 193 üye ülke ile devam etmektedir” dedi.

Resmen kuruluşunun üzerinden 66 yıl geçen BM’nin bu süreçte birçok uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde etkin bir rol oynarken, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak, ülkeler arasında iyi ilişkileri pekiştirmek, uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel işbirliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerini çok yönlü ve etkin olarak sürdürmekte olduğunu ifade eden Başbakan Küçük, BM’nin Kıbrıs’a gelişinin 1964 yılında, Kıbrıs Rumlarının adayı tümüyle ele geçirmek amacıyla Kıbrıs Türklerine karşı giriştikleri Enosis saldırıları neticesinde olduğunu anımsatarak şöyle dedi:

“Kıbrıs Türk toplumuna Rum toplumunun saldırılarını engellemek üzere 1964 de adaya gelen Birleşmiş Milletler, 66 yılık geçmişinin 47 yılını adadaki sorununun çözümü yönünde bir sonuca ulaşmak üzere harcamıştır. Bu süreçte BM’nin bu çalışma ve gayretlerine her zaman iyi niyetle katkı koyan, olumlu yaklaşımları ve çalışmaları ile gerçek anlamda bir çözümü arayan ve çözüm için çabalayan hep Kıbrıs Türk tarafı olmuştur.

Kıbrıs Türk tarafı olarak Kıbrıs’ta adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunması Kıbrıs Türk Halkı için büyük öneme haizdir. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki iyi niyet misyonu kapsamında Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm bulmaya yönelik sürdürülen müzakerelerde sürecin önünü açan, yapıcı adımlar atarak ilerleme kaydedilmesini sağlayan hep Kıbrıs Türk tarafı olmuştur.”

“KATKI KOYAN İLE ZORA SOKAN TARAF İYİ TESPİT EDİLMELİ”

Çözüm çabalarına büyük destek vermekte olan Kıbrıs Türk halkının bu gayret ve çabalarının karşılığını görmek istediğini vurgulayan Başbakan İrsen Küçük, çözüm sürecinde iyi niyetle sürece katkı koyanla, çözümü zora sokan tarafın iyi tespit edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yıllardır Kıbrıs Türk halkının yaşadığı mağduriyet ve sıkıntılara artık bir son verecek girişimlerin, bu iyi niyeti ortaya koyan taraf olarak Kıbrıs Türk halkının hakkı olduğuna da dikkati çeken Küçük, Kıbrıs konusunda çözüm arayışlarına yönelik önemli çabalarının sonuçsuz kalmasının, Rum uzlaşmazlığı neticesinde olduğunun tespit edilerek, o yönde girişimlerde bulunulmasının bu konuya büyük ivme kazandıracağını belirtti.

Ekim ayı sonunda New York’ta yeni bir zirve gerçekleştirileceğine de dikkati çeken Başbakan İrsen Küçük, mesajını şöyle tamamladı:

“Bu zirvede de Kıbrıs Türk tarafı olumlu ve iyi niyetli yaklaşım ve çabalarını sürdürecektir. Bu sürecin heba olmaması, yıllardır süren bu çözümsüzlüğün son bulması en büyük temennimizdir ancak Kıbrıs Türk halkının haklarının gaspına yol açan ve çok fazla uzayan bu sürecin artık bir sona ulaşması gerekmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle Birleşmiş Milletler Günü’nü kutlar, başta Sayın Genel Sekreter olmak üzere BM Örgütü’nün tüm yetkililerine daha güzel bir dünya için ortaya koydukları çaba ve gayretler için teşekkürlerimi sunarım.”