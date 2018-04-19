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Kamu-sen: “müşavirlik Yasa Tasarısına Olumlu Bakmıyoruz”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Meclis'te görüşülmesi beklenen Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması (Değişiklik) Yasa Tasarısına (Müşavirlik Yasa Tasarısı) olumlu bakmadıklarını, tasarının hukuka aykırı olduğuna dair 8 maddelik Savcılık görüşü olduğunu ifade etti.

Kamu-sen: “müşavirlik Yasa Tasarısına Olumlu Bakmıyoruz”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Meclis'te görüşülmesi beklenen Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması (Değişiklik) Yasa Tasarısına (Müşavirlik Yasa Tasarısı) olumlu bakmadıklarını, tasarının hukuka aykırı olduğuna dair 8 maddelik Savcılık görüşü olduğunu ifade etti.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:47
Kamu-sen: “müşavirlik Yasa Tasarısına Olumlu Bakmıyoruz”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, Meclis'te görüşülmesi beklenen Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması (Değişiklik) Yasa Tasarısına (Müşavirlik Yasa Tasarısı) olumlu bakmadıklarını, tasarının hukuka aykırı olduğuna dair 8 maddelik Savcılık görüşü olduğunu ifade etti.
Atan yaptığı yazılı açıklamada, yasa tasarısının ivedilikle tekrar komiteye götürülmesi gerektiğini savunarak, eğer bu olmayacaksa Cumhurbaşkanı'nın konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürmesini istediklerini kaydetti.
Yasanın “ben yaparım ben bilirim mantığı ile hazırlandığını” iddia eden Atan, “Dışarıda 125 tane müşavir otururken, işe gelmeden maaş alıyorken maalesef onlara yaptırım yapılmıyor, ama içerideki müşavirlere sen diyorsun ki aynı maaşın ile eski yerine geri döneceksin. Buradaki sorun maaş değil. Bizim sıkıntımız görev ve statüleridir. Siz neye göre bunu yaptınız madem her şeyi ince eleyip sık dokudunuz da hiç düşündünüz mü hiyerarşik düzeni nasıl darmadağın ettiğinizi. Bunun farkında mısınız?" dedi.

Müşavirliğin kaldırılmasının en başından beri destekçisi olduklarını söyleyen Atan, “Kalkması için de elimizden geleni yapacağız. Ama bu şekilde değil. İnsanları mağdur ve rencide ederek değil. Siz bu dışarıdaki 125 kişi için ne yaptınız ya da ne yapıyorsunuz onları da açıklayın…” ifadelerini kullandı.

Hükümete, “Savcılığın görüşlerini kale alarak aykırılığı düzeltin ya da geri çekin” çağrısı yapan Atan, aksi takdirde, tasarının olduğu şekliyle yasalaşmasının hükümeti zora sokacağını savundu.

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“Sendikalar müşavirliğin kalkmasını istemiyor” iddialarının doğru olmadığını vurgulayan Atan, “Biz diyoruz ki dışarıda olan 125 kişi için bir yaptırımınız olsun onlarla ilgili de bir çalışmanız olsun biz de bu tasarıya onay verelim” dedi.

Tasarının “senin adamın, benim adamam yaklaşımı” ile hazırlandığını ileri süren Atan, “Bu işten mağduriyet yaşayan bir kişi dahi olsa onun arkasında olacağız. Bu konuda zaten mahkemeye gideceğiz avukatlarımız da bu konu için hazırlar. Eğer bu yasa düzenlenmeden Meclis'e gider ve geçerse biz gerekli olan hukuksal işlemlere başlayacağız ve bunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz ve Anayasa Mahkemesi de dahil Yüksek İdare Mahkemesi'ne de gidecek ve gerekli tedbirler alınacaktır” dedi.

“Döviz aldı başını gidiyor” diyen Kamu-Sen Başkanı Atan, hükümetin hala dövize karşı tedbir almadığını, hükümetin kurun sabitlenmesi konusunu düşünmesi gerektiğini ifade etti.


 

Son Güncelleme: 19.04.2018 17:47
Anahtar Kelimeler:
Kamu-senMetin AtanKamuDeğişiklikYasası
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