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25 Nisan 2017 Salı 07:07

İşte KKTC’de Son Anket Sonuçları! Bu Pazar Seçim Olsa Sonuç Ne Olur?

İşte KKTC'de Son Anket Sonuçları! Bu Pazar Seçim Olsa Sonuç Ne Olur?
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Bugün bir seçim olsa lider parti hangisi olur? Kaç parti meclise girecek? Partilerin oy oranları neler? Kıbrıs Türk halkı garantilere nasıl bakıyor? Halk tek başına iktidar mı, koalisyon mu istiyor?
Bu Pazar bir seçim olsa halkın sadece %63,3’ü sandığa gidecek. Siyasete, siyasetçilere ve parlamento ile hükümete güven ise çok düşmüş durumda. Sandığa katılım bir referandum olması durumunda ise hayli yükseliyor…

YİNE KOALİSYON!

DETAY Gazetesi 2100 kişi ile yüz yüze yapılan NİSAN 2017 anketini açıklıyor.
Bugün bir seçim olsa lider parti hangisi olur? Kaç parti meclise girecek? Partilerin oy oranları neler? Kıbrıs Türk halkı garantilere nasıl bakıyor? Halk tek başına iktidar mı, koalisyon mu istiyor?
Taner Ulutaş

Bu Pazar bir seçim olsa halkın sadece %63,3’ü sandığa gidecek. Siyasete, siyasetçilere ve parlamento ile hükümete güven ise çok düşmüş durumda. Sandığa katılım bir referandum olması durumunda ise çok yüksek seviyelere çıkıyor.
DETAY Gazetesi 2100 kişi ile yüz yüze yapılan NİSAN 2017 anketini açıklıyor. Yapılan ankete göre halkın sadece %63,3’ü sandığa gidecek.

KARARSIZLAR ARTTI

Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı 63,3’de kalırken halkın %21,3’ü ise sandığa gitmeyeceğini belirtti. Kararsızlar Şubat ayında 8,7 iken seçmenlerin Nisan ayında 11,6 olarak dikkat çekti, seçmenlerin %16,4 ise bu soruya cevap vermedi.

YÜZ YÜZE 2100 KİŞİ İLE YAPILDI

9 siyasal partinin halka sorulduğu ankette, yüz yüze metodu kullanıldı. Anketin hata payı ise %2,65 olarak belirtildi.



5 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

Kararsızlar ve karma oy vereceğim diyen seçmenler de siyasal partilere dağıtıldığı zaman 5 siyasal partinin %5 olan ülke barajını aşabileceği görüldü. Buna göre UBP, CTP, HP, TDP ve DP %5 barajını aşıp parlamentoya girerken, YDP, BKP, YKP ve TKPYG ülke genelinde uygulanan %5 barajının altında kalarak parlamentoda temsil edilemedi.
UBP ile CTP KORUDU, HP DÜŞTÜ, TDP ARTIRDI
Şubat 2017’de yapılan kamuoyu yoklaması ile Nisan 2017’de yapılan kamuoyu yoklamasında UBP’nin halen açık ara farkla Kuzey Kıbrıs’ta 1. Parti olduğu görünürken, ana muhalefet CTP’nin ise oyunu koruduğu görülüyor.
Kudret Özersay liderliğinde kurulan Halkın Partisi ise yaşanan disiplin süreçleri ve istifalar nedeni ile oy oranında gözle görülür bir düşüş yaşıyor. Toplumcu Demokrasi Partisi ise oy oranını bir miktar olarak artırmış görünüyor.
Hükümetin küçük ortağı DP’de ise, hükümetin büyük ortağı UBP’nin aksine oylarında azalma olduğu ve baraj bandına doğru bir gerileme olduğu görülüyor. Yeni kurulan YDP’nde ise bir miktar yükseliş dikkat çekiyor.



İŞTE SONUÇLAR      ŞUBAT 17    NİSAN 17
PARTİ

UBP                         36,1             37,95

CTP                         19,8             20,85

HP                          16,9              13,95

TDP                          9,4              10,95

DP                            8,9               7,65  

YDP                           3,3               3,85 

BKP                           1,9               1,95

YKP                          1,6                1,65 

TKPYG                      1,3                1,20






MECLİS 5 PARTİLİ VE KOALİSYON HÜKÜMETİ

Tek seçim bölgesine göre milletvekili dağılımları ise UBP 22, CTP11, HP 8, TDP 6, DP 3 milletvekili ile Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilecek.

PARTİ            MİLLETVEKİLİ
                       SAYISI

UBP                   22
CTP                   11   
HP                      8
TDP                    6 
DP                      3




Nisan 2017 anketine göre partilerin çıkaracakları milletvekili sayılarını gösteren grafik. 

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İşte KKTC’de Son Anket Sonuçları! Bu Pazar Seçim Olsa Sonuç Ne Olur?
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