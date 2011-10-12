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İsrail - Hamas Tutuklu Takası Anlaşması

İsrail cezaevlerinde bulunan 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılacak.

İsrail - Hamas Tutuklu Takası Anlaşması

İsrail cezaevlerinde bulunan 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılacak.

12 Ekim 2011 Çarşamba 13:52
İsrail - Hamas Tutuklu Takası Anlaşması
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ŞALİT'E KARŞI 1027 FİLİSTİNTUTUKLU

İsrail ile Hamas arasında varılan çerçeve anlaşmasına göre, Haziran 2006'dan bu yana Gazze'de tutulan İsrailli asker Gilad Şalit karşılığında İsrail cezaevlerinde bulunan 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılacak.

Serbest bırakılacaklar arasında Hamas'ın İzzeddin El Kassam Tugayları'nın mensuplarının yanı sıra El Fetih ve diğer Filistinli gruplardan tutuklular da bulunuyor.

İsrail İç Güvenlik Servisi (Şin Bet/Şabak) Başkanı Yoram Cohen'in İsrail basınına verdiği bilgiye göre, serbest bırakılacak isimler arasında, daha önce adı geçen El Fetihli Tanzim lideri, beş kez müebbet hapis cezasına mahkum edilen Mervan Barguti yok. Daha önceki anlaşma taslaklarında yer alan isimlerden, İsrail turizm bakanı Rehavam Ze'evi'nin öldürülmesine karışmaktan tutuklu bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Saadet de yer almıyor.

Şin Bet Başkanı Cohen, Hamas'ın salıverilmesini istediği isimler arasında bulunan Batı Şeria'daki askeri liderlerden, 67 kez müebbet hapse mahkum edilen Abdullah Barguti, İbrahim Hamid, Abbas Sayid, Cemal Ebu El Abbas ve diğer üst düzey isimlerin cezaevinde kalacaklarını söyledi.

Cohen'in verdiği bilgilere göre ilk aşamada, Şalit'in Mısır'a teslim edilmesiyle 280'i müebbet hapis cezasına mahkum edilen 450 Filistinli tutuklu salıverilecek. Tutukluların kalan ikinci bölümünün salıverilmesi ise gelecek iki aylık dönem içinde yapılacak ve Şalit'in Mısır'dan İsrail'e dönmesinin ardından diğerleri de salıverilecek.

Anlaşma çerçevesinde 55'i Hamas mensubu 110 tutuklu, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki evlerine geri dönecek.

Çoğunluğu Hamas üyelerinden 131 Gazzeli tutuklu da yine Gazze'ye geri gönderilecek. Batı Şerialı 203 tutuklu ise kendi evlerine dönemeyip Gazze'ye sürgün edilecek. Yine Batı Şerialı 40 kişinin ise aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelere gönderilmesi öngörülüyor.

Yıllardır cezaevinde bulunduğu belirtilen İsrailli Arap 6 tutuklu ise kendi evlerine dönme imkanına kavuşacak.

Serbest bırakılacak Filistinli tutukluların 27'si kadın. Bunlar arasında yer alan Ahlam Tamimi ile Amna Muna'nın ülke dışına sürgün edilecekler arasında yer aldığı belirtilirken, diğerlerininse evlerine geri dönecekleri kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, Batı Şeria'ya ve Doğu Kudüs'e gidebilecek Filistinli tutukluların yaklaşık yarısı sınırlamalara tabi tutulacak; bunlardan bazılarının yaşadıkları yerden bile çıkmaması öngörülürken, genellikle Batı Şeria'dan çıkmama yasağı uygulanacak.

Şin Bet Başkanı Yoram Cohen, İsrailli asker Gilad Şalit'in geri getirilmesi için bir askeri operasyonun yapılmasının imkansız olduğu görüşünden hareketle, "iyi bir anlaşma olmamasına rağmen" son anlaşmaya destek verdiklerini bildirdi.

Cohen, takasla ilgili olarak "Hamas da bizim yaptığımız gibi, esneklik gösterdi" dedi.

İsrail cezaevlerinde halen 6000 dolayında Filistinli tutuklu bulunuyor.

Son Güncelleme: 12.10.2011 13:52
Anahtar Kelimeler:
AnlaşmaİsrailFilistinBarışTutukluHamasCezaevi
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