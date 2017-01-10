İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI JOHNSON KONFERANSA KATILACAK



İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İsviçre'nin Cenevre kentinde 12 Ocak'ta Kıbrıs barış görüşmeleriyle ilgili yapılacak uluslararası konferansa katılacak.İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Ellwood İngiliz Parlamentosunda yaptığı açıklamada, "Adada iki tarafın çabalarını tebrik ediyoruz. Dışişleri Bakanımız bu önemli görüşmelerin ilerlemesini sağlamak için Cenevre'ye gidecek. Bir çözüm bulunmasını umuyoruz." dedi.Cenevre'deki görüşmeler öncesi garantör ülke İngiltere yoğun diplomasi trafiği yürüttü. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan müzakereler öncesi geçen hafta Türkiye ve Yunanistan'da temaslarda bulunmuştu. Cenevre'deki zirvede Boris Johnson'ın yanı sıra İngiltere heyetinde Duncan da bulunacak.Kıbrıs konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesinde de gündeme gelmişti. İngiltere Başbakanlığı, görüşmede iki liderin Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinin başarıya ulaşmasının önemi üzerinde görüş birliğine varıldığını bildirmişti.İngiliz hükümeti, Kıbrıs barış süreciyle ilgili müzakerelere tam destek verdiğini vurgularken, "her iki tarafın göstereceği cesaret ve kararlılıkla bir çözüme ulaşılabileceği konusunda umutlu olduğunu" belirtiyor.