İLİŞKİLERİNİN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Türkiye’de BDP Grup Başkanvekilleri Hasip Kaplan ve Pervin Buldan ile milletvekilleri, KKTC-Türkiye ilişkileri konusunda Meclis araştırması açılmasını istedi.
TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, Kıbrıs sorununun, AB üyelik sürecinde uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin yıpratılması için kullanıldığı belirtildi.
Kıbrıs Rum kesiminin dünya tarafından tanındığı ve AB üyesi olduğu, KKTC'nin tanınmamasının, ambargo ve belirsizliklerin sürdüğü ifade edilerek, ''Dış politikada sıfır sorun siyaseti, Kıbrıs söz konusu olduğunda tam soruna dönüşüyor'' ifadeleri kullanıldı.