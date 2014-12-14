İdam Cezasını Getirecek ve Din Dersini Zorunlu Kılacağız









Solmaz,UAP’nin din derslerinin okullarda zorunlu hale getirilmesinden yana olduğunu ve bu bağlamda gerekli yasaların çıkartılacağını da belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi hayatına yeni katılan ve açılışında Anavatan Türkiye Başbakanıile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ın da bulunduğu büyük boy posterler asıp AK Parti benzeri bir parti olduğunu iddia edenGenel Başkanıaçılış sonrası basın toplantısı düzenledi.UAP Genel Başkanı Fatma Solmaz açılışta düzenlediği basın toplantısında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği üyeliği gerçekleşmeden KKTC'nin Avrupa Birliğine girmesinin doğru olmadığını ve partinin görüşünün de TC girmeden KKTC'nin girmemesi gerektiği yönünde tavrı olduğunu söyledi.

REŞİT OLMAYANLARA TECAVÜZE İDAM CEZASI

Solmaz, UAP’nin reşit olmayan küçük yaştaki çocuklar ve akli dengesi yerinde olmayan vatandaşların uğradığı acımasız cinsel taciz ve ırza tecavüz olaylarında verilmesi gereken cezanın idam olması için gerekli yasaları çıkaracağını da kaydetti.

“ÜLKE NÜFUSU EN AZ 500 BİN OLMALI”

UAP Genel Başkanı Fatma Solmaz, ülke nüfusunun en az 500 bin olması gerektiği görüşünü de dile getirerek, yüz kızartıcı suçlara bulaşmış olanlar hariç, ülkede 5 yıl yaşamış olan tüm ırkdaş ve soydaşlara istisnasız KKTC vatandaşlığı vereceklerini ve kangren haline gelmiş vatandaşlık sorununun bu şekilde çözüleceğini söyledi.

“HİÇBİR TÜRKİYE PARTİSİYLE FİZİKİ BAĞIMIZ YOK”

Solmaz Türkiye’deki hiçbir siyasi partiyle fiziki bağları olmadığını da vurgulayarak, AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gönül birliği ve fikir bağlılıkları olduğunu iddia etti.