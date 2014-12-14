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İdam Cezasını Getirecek ve Din Dersini Zorunlu Kılacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çok tartışılacak bir siyasi parti başkanı.

İdam Cezasını Getirecek ve Din Dersini Zorunlu Kılacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çok tartışılacak bir siyasi parti başkanı.

14 Aralık 2014 Pazar 20:43
İdam Cezasını Getirecek ve Din Dersini Zorunlu Kılacağız
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 İKTİDARIMIZDA İDAM CEZASI UYGULANMASI İÇİN GEREKLİ YASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAKTIR. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi hayatına yeni katılan ve açılışında  Anavatan Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu büyük boy posterler asıp AK Parti benzeri bir parti olduğunu iddia eden Ulusal Adalet Partisi Genel Başkanı Fatma Solmaz açılış sonrası basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti Girmeden KKTC Avrupa Birliğine GİREMEZ

UAP Genel Başkanı Fatma Solmaz açılışta düzenlediği basın toplantısında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği üyeliği gerçekleşmeden KKTC'nin Avrupa Birliğine girmesinin doğru olmadığını ve partinin görüşünün de TC girmeden KKTC'nin girmemesi gerektiği yönünde tavrı olduğunu söyledi.

DİN DERSLERİ ZORUNLU OLACAK

Solmaz,UAP’nin din derslerinin okullarda zorunlu hale getirilmesinden yana olduğunu ve bu bağlamda gerekli yasaların çıkartılacağını da belirtti.

REŞİT OLMAYANLARA TECAVÜZE İDAM CEZASI

Solmaz, UAP’nin reşit olmayan küçük yaştaki çocuklar ve akli dengesi yerinde olmayan vatandaşların uğradığı acımasız cinsel taciz ve ırza tecavüz olaylarında verilmesi gereken cezanın idam olması için gerekli yasaları çıkaracağını da kaydetti.

“ÜLKE NÜFUSU EN AZ 500 BİN OLMALI”

UAP Genel Başkanı Fatma Solmaz, ülke nüfusunun en az 500 bin olması gerektiği görüşünü de dile getirerek, yüz kızartıcı suçlara bulaşmış olanlar hariç, ülkede 5 yıl yaşamış olan tüm ırkdaş ve soydaşlara istisnasız KKTC vatandaşlığı vereceklerini ve kangren haline gelmiş vatandaşlık sorununun bu şekilde çözüleceğini söyledi.

“HİÇBİR TÜRKİYE PARTİSİYLE FİZİKİ BAĞIMIZ YOK”

Solmaz Türkiye’deki hiçbir siyasi partiyle fiziki bağları olmadığını da vurgulayarak, AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gönül birliği ve fikir bağlılıkları olduğunu iddia etti.

Son Güncelleme: 14.12.2014 20:56
Anahtar Kelimeler:
Tecavüzün CezasıKktcde Idam CezasıUlusal Adalet PartisiFatma SolmazAhmet DavutoğluRecep Tayyip Erdoğan
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