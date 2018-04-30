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Hür-iş’ten 1 Mayıs Mesajı...

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın işverenlere 1 Mayıs’ı çalışanlara tatil vermeleri için ricada bulunmasını “utanç verici” olarak tanımladı.

Hür-iş’ten 1 Mayıs Mesajı...

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın işverenlere 1 Mayıs’ı çalışanlara tatil vermeleri için ricada bulunmasını “utanç verici” olarak tanımladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:40
Hür-iş’ten 1 Mayıs Mesajı...

 Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın işverenlere 1 Mayıs’ı çalışanlara tatil vermeleri için ricada bulunmasını “utanç verici” olarak tanımladı.

HÜR-İŞ’ten 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, “Devletin saygınlığında ve devlet geleneğinde yasal mevzuatlar dururken rica nereden çıktı, anlamış değiliz” denildi.
Açıklamada “Ülkemizde kutlanacak olan 1 Mayıs’ı emekçiler yine çalışarak ve ezilerek geçireceklerdir” ifadesine yer verildi.
 

Son Güncelleme: 30.04.2018 15:25
Anahtar Kelimeler:
Hür-iş1MayısMesajı
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