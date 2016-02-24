KKTC HALKI HÜKÜMETE KIRMIZI KARTINI GÖSTERMELİDİR.

Sosyal Demokrat Parti ülke gündemiyle ilgili basın bildirisi yayınladı. Genel Başbakanı Tözün Tunalı imzasıyla yayınlanan bildiride ülkenin çok kötü günlerden geçtiğini, Hükümetin Halkın refah ve huzurunu sağlamakta yetersiz kaldığını, üreticinin ve ülke insanının çok kötü günlerden geçtiğini belirterek artık Halkın Hükümete Kırmızı kart göstermesi gerektiğini belirtti. Hükümetin artık miyadını doldurduğunu belirten Tunalı’nın, Halkın da Hükümete KIRMIZI KARTINI göstermek için sabırsızlandığını bilmelerini istiyoruz dediği açıklamanın tam metni yorumsuz olarak aşağıdaki gibidir.

“Ülkemizin çok zor şartlardan geçtiği bugünlerde inanılmaz olaylara şahit oluyoruz.Yıllardır temelsiz bir yapının oluşturulduğu ülkemizde kurulmuş olan Cumhuriyetin bile tartışılır olduğunu görmekteyiz.Her sektörün tel tel döküldüğü ve artık bu yaşananlardan dolayı da halkımız umudunu yitirme noktasına getirildi.İş ve aş kavgasının yanında Türkiye ile olan ilişkilerde de sorunlar yaşanıyor.Sosyal Devlet anlayışının olmadığı vatandaşın Devletine güvenmediği bir düzenin olması ülkede büyük kaosların yaşanmasına neden oluyor.

Mafya düzeninin hakim olduğu ve bu ortamda her gün uyuşturucudan sabotajlara kadar varan olaylar yaşantımızın bir parçası haline geldi.Araçların kundaklanması darp olaylarının halkımızı tedirgin bir düzende yaşamaya mahkum ediyor.Herkes bıkıp usanmıştır.Ülkede üretici firma sayısı her geçen gün azalıyor.Çiftçi ve Köylü geçim derdinde ,Bu yıl kuraklığın yaşanabileceği söyleniyor.Süt üreticileri sütünü satacak yer bulamıyor.Sözde Tarımda Reform yapılacak diyen Hükümetin açıkladığı reform paketine köylüler büyük tepki gösteriyor.Çünkü sorunlarına çözüm üretilmemiş.Şu anda üretilen sütün büyük bir bölümü soğuk zincir kapsamında depolarda bekletiliyor.

Ülkede yaşanan bu kaos ortamı sektörlerin gerilemesine neden olurken Memur ve emekli insanların maaş alamama korkuları tedirginlik yaratmaya devam ediyor.Ülkede yaşanan tüm bu kaos ortamlarının Kıbrıs konusunda bir anlaşmanın olacağının belirtileridir.Yapılan anketlerde Rum kesiminde bu kez evetin sınırın hemen üzerinde olduğu,KKTC de ise Hayırların evet oyları ile eşit durumda olduğunu göstermektedir.Tüm bu olumsuzlukların altında yatan gerçeğin Evet oylarının artırılması yönünde yapıldığını düşünmekteyiz.

Sosyal Demokrat parti olarak bu ortamı yaratan Hükümetin artık miyadını doldurduğunu görmekteyiz.KKTC halkı ülkemizi yıllardır yöneten bu partilere KIRMIZI KARTINI göstermek için sabırsızlandığını bilmelerini istiyoruz….”