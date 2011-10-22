“HÜKÜMET İLE CUMHURBAŞKANLIĞI ARASINDA SORUN YOK…”

Başbakan İrsen Küçük, ülkeden en büyük sıkıntının turizm, eğitim ve ihracat alanında yaşandığına işaret ederek, bu konulardaki önlemlerle olumlu sonuçlar alınmaya başlandığını bildirdi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK)’da bir programa katılan Başbakan Küçük, ekonominin önünün açılması için bu sorunların çözülmesi gerektiğine işaret ederek, “2009’da eksi 6’larda bir kalkınma vardı ve bunları da pozitife çevirmek hükümetlerin görevidir. Alınması gereken tedbirler vardır ve biz de hükümet olarak bazı tedbirler aldık. Çalışanların mağdur edilmemesi için kimsenin işine son verilmedi. Genel maaşlarda bir gerileme olmadı, hatta yüzde 3’lük artış da yapıldı” ifadesini kullandı.

Küçük, turizmin gelişmesi, yabancı öğrenci sayısının ve ihracatın arttırılması için uğraştıklarını; bunlarla ilgili de sonuç alınmaya başlandığını kaydetti.

1974’ten bu yana ülkede otellerin doluluk oranlarının en yüksek yaşandığı dönemin 2011 olduğuna da dikkat çeken Küçük, “Bunlar olumlu gelişmelerdir” dedi.

Başbakan Küçük, bu yıl için bazı hedefler koyduklarını ifade ederek, bunlardan birinin eğitimde 47 bin öğrenci hedefi olduğunu anlatarak, son alına rakamlarla bunu da başardıklarını söyledi.

Bugün itibarıyla en büyük sıkıntının Sosyal Sigortalar’da yaşandığını ifade eden Başbakan Küçük, bu konuyla ilgili olarak şöyle dedi:

“Daha önceki senelerde alınması gereken tedbirleri biz almaya başladık ve ilgili yasaları meclise sevk ettik. Bunlar uzun vadeli projelerdir. Sağlıklı bir denge kurulması gerekir ki emeklilerimiz maaş alımında sıkıntı yaşamasın. 2012 bize çok daha iyi bir yıl olarak yansıyacak. Halkın geçim standardının yükselmesi yönünde çalışmalar yapıyoruz.”

Küçük, Cumhuriyet Meclisi’nin yasa geçirebilmesi için önce komitelerin düzenli çalışması gerektiğinin vurgulayarak, “Mutfak komitelerdir. Mutfakta pişmeyen yemek sofraya gelemez” ifadesini kullandı.

YENİ YASA TASARILARI GÜNDEMDE

Başbakan İrsen Küçük, önümüzdeki hafta yeni Kamu Yönetimi Yasa Tasarısı’nın da Meclis’in gündemine geleceğini anlatarak, diğer bir önemli tasarının da Faiz Yasası olduğunu kaydetti.

Bu yasalar yapılırken bu konularda Türkiye’de uzmanlaşmış kuruluşlarının Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla ülkeye getirileceğini açıklayan Küçük, “Bu arkadaşların özelikle bankacılık sektörüyle bir araya gelmelerini sağlayarak buradan çıkan sonuçları Bakanlar Kurulu’na taşıdıktan sonra Meclis’e sevk etmek gerekir. Bunu da süratle sonuçlandıracağız” dedi.

Hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasında farklı görüşler olabileceğini de söyleyen Küçük, “Ancak Cumhurbaşkanımızla hiçbir sorunumuz yoktur. Hükümetle Cumhurbaşkanlığı arasında bir gerginlik söz konusu değildir” ifadesini kullandı.

Hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasında sorun olduğu konusunun bazı medya kuruluşları tarafından gündem haline getirildiğini kaydeden Küçük, medyanın bazı fikir ayrılıklarını çatışma haline getirmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Başbakan Küçük, partisinin “büyük” bir parti olduğunu, UBP’yi yıpratmak için çıkarılan dedikoduların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.