Hristofyas'ın istifası isteniyor.

RMMO deniz üssünde meydana gelen patlamayı soruşturan tek kişilik soruşturma komitesi başkanı Polis Poliviu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’a ciddi kişisel ve kurumsal sorumluluk

yüklemesi, ancak Hristofyas’ın sorumluluklarını üstlenmeyi reddetmesi nedeniyle Güney Kıbrıs’ta siyasi kriz yaşanıyor.

Rum siyasi partileri, siyasi krizi yönetmek için plan tatbikatları yapıyor, bu çerçevede; BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas

arasında Ekim ayı sonunda New York’ta gerçekleşmesi planlanan üçlü görüşmenin ertelenmesi de önerildi.

Simerini; “Muhalefet Partileri Plan Tatbikatları Yapıyor... Dimitris Hirstofyas’la İlgili Hangi Senaryoları Çalışıyorlar” başlıklı manşet haberinde, muhalefet partilerinin, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris

Hristofyas’ın başkanlıktan gerek istifa etmesi gerek istifa etmemesi ihtimaliyle alakalı senaryolar üzerinde çalıştıklarını yazdı.

DİKO EKİM SONUNDAKİ ÜÇLÜ GÖRÜŞMENİN ERTELENMESİNİ İSTİYOR

Habere göre, siyasi partilerin perde önündeki çatışmaları dün de devam etti. DİKO, Kıbrıs sorununa ilişkin, Ekim ayı sonunda yapılması planlanan üçlü görüşmenin ertelenmesini önerdi. DİKO Başkanı

Marios Karoyan, Hristofyas’a; Kıbrıs müzakerelerinde bir pazarlık (al - ver) prosedürüne girmeyi kabul etmemeye ve BM’den; Ekim sonundaki üçlü görüşmenin ertelenmesini talep etmeye çağırdı.

Karoyan, “Başkan Hristofyas, gerek müzakerelerde ilerleme olmadığını ve Türk uzlaşmazlığının tırmandığını gerek yaşamakta olduğumuz siyasi kriz nedeniyle Kıbrıs Rum tarafının hazırlanması için

uygun zaman olmadığını gerekçe göstererek bu ertelemeyi talep edebilir” dedi.

Ancak ilgi; Polis Poliviu’nun Hristofyas’ı sorumlu gösterdiği raporunun görüşüleceği ve partilerin Poliviu’nun bulgularıyla ilgili görüşlerini açıklayacağı önümüzdeki Perşembe günü Rum Meclisi Genel

Kurulu’na yoğunlaşıyor.

HRİSTOFYAS’IN KIBRIS RUM TOPLUMU MÜZAKERECİLİĞİNİN GAYRI MEŞRULAŞTIRILMASI

Gazete, incelenmekte olan diğer bir hareketin ise, Rum Meclisi’nin Kıbrıs sorununa özlü müdahalede bulunması olduğuna işaret ederek, şunları yazdı:

“Bilindiği gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı’nın Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi olma hakkı anayasal olarak tesis edilmemiştir. Geçmişte, Başkan’ın ve müzakerecinin aynı kişi olmayabileceğini

gösteren örnekler vardır. Bu alanda, Dimitris Hristofyas’ın ‘gayrı meşrulaştırılması’ hareketi olarak; bütün muhalefet partilerinin Ulusal Konsey’den muhtemel çekilmesi fikri de geliştiriliyor. Bu, bütün

ön istişare olanaklarını ve Dimitris Hristofyas’ın uzlaşı hareketlerini ortadan kaldırır.

AKEL, Rum Yönetimi Başkanı’nın, görev süresinin hitamına kadar makamında kalmasına saygı gösterilmesi şartıyla, Rum siyasi partileriyle, Güney Kıbrıs’ı siyasi normalleşmeye götürecek olası

çözümleri tartışmaya hazır göründü. Dünkü “Siyasi Parti Başkan ve Temsilcileri Gayrı Resmi Toplantısı”nda AKEL, Poliviu’nun raporunun gelecek hafta Perşembe günü öğleden sonra gerçekleştirilecek

meclis özel oturumda görüşülmesine itiraz etmedi.”

Gazete, Rum siyasi partilerinin siyasi krizden çıkmak ve 2013’te yapılacak başkanlık seçimlerine kadar birliği sağlamak maksadıyla tartıştıkları senaryolarla ilgili detayları özetle şöyle aktardı:

SENARYOLAR

“Senaryo 1. Hristofyas’ın İstifa Etmesi

Bütün muhalefet partileri, krizden çıkışın en iyi yolunun Dimitris Hristofyas’ın istifası olduğunda birleşiyor görünüyor. Aynı zamanda, AKEL ve hükümetin, böyle bir ihtimali tartışma konusu bile

yapmaması ve Anayasa’da, başkanın koltuğundan indirilmesini engelleyecek emniyet sübapları içermesinden dolayı bu fikrin ete kemiğe bürünmesinin zor olduğunu anlıyorlar.

Hukuki açıdan Başkan’ı koltuğundan sökecek bir ‘tornavida’ bulunur veya sürekli baskılar nedeniyle başkan kendisi böyle bir karar alırsa siyasi partiler 2013 seçimlerine kadar geçiş hükümetini

üstlenecek, ortak bir aday bulmak niyetinde görünüyor.

DİSİ, bu rolü merkez partilere verip kendisi de kendi adayıyla 2013 seçimlerine katılmaya niyetli görünüyor. Kısa süre önce, meclis başkanlığına seçilerek geniş bir güvenoyu alan Yannakis Omiru

oldukça geniş rıza topluyor, Omiru’ya sadece, kendi adayını ortaya koymayı tercih eden DİKO’dan itiraz geliyor.

Bu fikrin ana felsefesi; ekonomi, hidrokarbon ve AB dönem başkanlığı konularını içerecek bir hükümet programı belirlenmesidir. Kıbrıs sorunu kenara bırakılıyor, çünkü hem o zamana kadar konu ‘

çıkmazın yönetilmesi’ haline gelebilir hem de DİSİ ve EUROKO’nun tezlerinin örtüşmesi zordur.

Senaryo 2. Meclis’te Çetin Poker

Dimitris Hristofyas’ın istifa etmemesi ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda, muhalefet mümkün olduğunca çok yönetme kabiliyeti edinmek istiyorsa, anayasaya uygun şekilde ve kurumsal

düzeyde etki alanını; Dimitris Hristofyas’a ‘dar korse’ olacak şekilde genişletmek için gerekli formüleri bulması gerekiyor. Mecliste elinde bulundurduğu oyçokluğu muhalefetin elindeki en güçlü silahtır

ancak metotların süreç içerisinde saptanması gerekiyor.

Polis Poliviu’nun raporunun ele alınacağı önümüzdeki Perşembe günkü özel oturum bu açıdan bir ilk işaret olabilir çünkü Perşembe günü bir çeşit; Poliviu’nun raporu kadar ağır bir karar oylanması

kuvvetle muhtemeldir. Böyle bir şeyin elbette pratik etkileri yoktur ancak siyaseten ve etkileyicilik açısından kazanç sağlar.

Devlet bütçesinin görüşülmesi ve oylanması sırasında da çetin poker oynanacak çünkü meclisin, yürütme erkinin elini kolunu bağlama olanağı olacak. Ancak iyi bilgili bir kaynağın gazetemize söylediği

üzere, ‘cerrah hassasiyeti’ gereklidir, çünkü bütçenin tamamen reddedilmesi devleti öyle bir felce sokar ki, muhalefet partilerine bumerang olarak geri dönmesi kuvvetle muhtemeldir.”

Alithia; “Çıkmaz Sürüyor, Hükümetin Etrafındaki Çember Daralıyor” başlıklı haberinde, Rum muhalefet partilerinin siyasi krizden çıkmanın yollarını aradıklarını, ancak her adımın krizi derinleşmeye

sürüklediğini yazdı.

Bütün işaretlerin; AKEL’in önümüzdeki aylarda yaşayacaklarının benzersiz olduğunu gösterdiğini, AKEL’in; tarihinde belki ilk defa yerel seçimlere ittifaksız gireceğini yazan gazete, henüz resmi karar alınmamış olmasına rağmen EDEK ve DİKO içerisinde; AKEL’den gelen Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın istifasını isterken AKEL’le seçim ittifakına girmenin çılgınlık olacağı görüşünün zemin kazandığını belirtti.

Ekologlar ve Çevrecilerin de AKEL’le ittifak yapmak istemeyenler bloğuna kayıyor göründüğü belirtilen haberde, siyasi partilerin ekonomi konusunda gayrı resmi olsa da bir diyaloga girmek istemedikleri, ekonomi diyaloğu konusunun kelimenin tam manasıyla donduğu belirtildi.

Gazete; DİKO’nun, Hristofyas’a; Kıbrıs sorununda pazarlık prosedürüne girmeyi kabul etmemesi ve Ekim sonundaki üçlü görüşmenin ertelenmesini istemesi çağrısına da yer verdiği haberinde, Rum Meclis (ve EDEK) Başkanı Yannakis Omiru’nun da dün gece SİGMA TV’nin ana haber bülteninde Kıbrıs sorunundaki üçlü görüşmenin ertelenmesi talebinde bulunduğunu da kaydetti.

“POLİS HRİSTOFYAS’A ‘DOKUNABİLİR’ ”

Simerini; “Polis Başkan’a ‘Dokunabilir’! ... Başsavcı Başkan’ın Dokunulmazlığı Konusunda Görüş İstediğini Teyit Etti” başlıklı haberinde, Rum Başsavcı Petros Kliridis’in; Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın dokunulmazlığının kaldırılması konusunda Hukuk Dairesi avukatlarından görüş istediğini doğruladığını yazdı.

Habere göre, görüş istemesini “sadece öğrenmek istedim” ifadesiyle gerekçelendiren Kliridis, Hukuk Dairesi avukatlarından Anayasa’nın; “ayıp” veya “ahlaka aykırılık” suçlarıyla ilgili 45’inci maddesinin 3’üncü fıkrası tahtında görüş istediğini söyledi.

Rum polisinin, Hristofyas’ı sorgulayamayacağını ancak Hristofyas’a, deniz üssü soruşturmaları çerçevesinde ortaya çıkabilecek sorumluluklar yükleyebileceğini söyleyen Kliridis, “Polisin, yürüttüğü cezai soruşturmada yapabileceği; üçüncü taraflarca toplanan ve Başkan’ın veya başkalarının bazı sorumlulukları olabilecek malzemeye atıfta bulunmaktır” ifadesini kullandı.

Gazete, hukukçuların; Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın dokunulmazlığının; yasadışı hareket ettiği ve anayasaya aykırı hataları yaptığı için kaldırılabileceğine işaret ettiklerini yazdı:

“-Anayasa’nın 55’inci maddesi tahtında yapması gerektiği gibi, patlayıcılara el konulması kararını Bakanlar Kurulu’na sunmadı,

-Yüke el konulması söz konusu olduğunda Bakanlar Kurulu’na basitçe bilgi verdi ancak konuyu Bakanlar Kurulu’na sunması ve yetki istemesi gerekirdi ki bunu yapmadı,

-Anayasa’nın 54’üncü maddesine göre, mesele dış ilişkiler ve savunma konularına tabi olduğu için konunun, tek yetkili ve icracı olarak Bakanlar Kurulu tarafından ele alınması gerekirdi.

-Bakanlar Kurulu ifşa olmuştur çünkü Sayıştay Başkanı’nın 2009 yıl raporu aracılığıyla Dışişleri Bakanı’nın da Savunma Bakanı’nın da tehlikeden haberdar olduğunu öğrenmesine rağmen bu konuyu adı geçen bakanların önüne koymadı.

-Meseleyi şahsen ele almasından dolayı Başkan Hristofyas dokunulmazlığından faydalanamaz.”

KLİRİDİS: “DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI TALEBİYLE YÜKSEK MAHKEMEYE GİDİLMESİNİ HAKLI GÖSTERECEK BİR SUÇ YOK”

Fileleftheros; “Başkan’ı Beraat Ettiriyor... Petros Kliridis Fileleftheros’a: Raporlarda Cezai Suç Yok” başlıklı manşet haberinde, Rum Başsavcı Petros Kliridis’in, Polis Poliviu’nun Hristofyas’a açıkça sorumluluk yüklediği soruşturma raporundan sonra Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın dokunulmazlığının kaldırılması konusunu daha açılmadan kapattığını yazdı.

Gazeteye göre, Rum Yüksek Mahkemesi’nin böyle bir talepte bulunmasını isteyenlerin senaryolarına da son noktayı koyan Kliridis, “Değerlendirmeme göre Başkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Yüksek Mahkeme’ye gidilmesini haklı gösterecek ‘ayıp’ veya ‘ahlaka aykırılık’ olarak nitelendirilebilecek cezai suç yoktur” ifadesini kullandı.

Aynı gazete başka bir haberinde, Rum Meclisi Genel Kurulu’nun önümüzdeki Perşembe günkü toplantısında, oyçokluğuyla; Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ı istifaya çağıracak bir karar çıkmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, bu arada muhalefet kanadının ise, Hristofyas hükümetini daha da zora sokacak hareketlerde bulunmaya hazırlandığını belirterek, “Kısacası, oyçokluğu gerektiren hiçbir şey meclisten geçmeyecek. Bu, AKEL tarafından ‘siyasi darbe’ olarak nitelendirilen bir harekettir” ifadelerini kullandı.

Politis, Rum muhalefet partilerinin üzerinde çalıştıkları “birlik hükümeti” senaryolarına değindiği haberini manşetten “Başkan Aranıyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre, DİSİ Başkanı Andros Kiprianu, Hristofyas’ın istifa etmesi ve geriye kalan görev süresinin geçici başkan tarafından yürütülmesi, DİKO Başkanı Marios Karoyan Sol’dan olsa bile, ortak kabul görecek bir başkanla ulusal kurtuluş hükümeti kurulması görüşünü ortaya koyarken, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu herkese; Dimitris Hristofyas başkanlığında ulusal birlik hükümeti çağrısı yaptı.