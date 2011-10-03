HRİSTOFYAS SIKINTIDA!!!!

RAPORDA PATLAMANIN BAŞ SORUMLUSU GÖSTERİLEN HRİSTOFYAS BAKANLAR KURULU’NU BU AKŞAM OLAĞANÜSTÜ TOPLUYOR

TOPLANTI SAAT 21.00’DE

“ÖFKELİLER” PROTESTO EYLEMİNE HAZIRLANIRKEN BAKANLAR KURULU TOPLANTISININ RUM BAŞKANLIK KÖŞKÜ DIŞINDA BİR YERDE YAPILMASI OLASILIĞI İNCELENİYOR

HRİSTOFYAS, YUNANİSTAN BAŞBAKANI’NI TELEFONLA ARAYARAK RAPOR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

POLİVİU: “ADAM ÖLDÜRME DE DAHİL ÇOK CİDDİ SUÇLAR İŞLENDİĞİNDEN KUŞKU YOKTUR”

SİYASİ PARTİLER HRİSTOFYAS’IN İSTİFA ETMESİ GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜNDE

Lefkoşa, 3 Ekim 11 (T.A.K): RMMO’nun “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nde 11 Temmuz’da meydana gelen patlamayı araştıran Polivos Poliviu’nun, en büyük sorumluluğun Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’a ait olduğuna vurgu yaptığı raporu üzerine Hristofyas bakanlar kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Deniz üssündeki patlamanın ardından Rum Başkanlık Köşkü önünde sürekli eylem yapan “öfkelilerin”, bu akşam da köşk önünde protesto eylemi yapmaya hazırlandığı, bu nedenle olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısının köşk dışında bir yerde yapılması ihtimalinin incelendiği haber verildi.

Rum radyosu, Bakanlar Kurulu’nun, Poliviu’nun raporunu incelemek üzere bu akşam saat 21.00’de olağanüstü toplanacağını, Hristofyas’ın; bakanlarına raporu inceleyecek zaman tanımak maksadıyla toplantıyı geç saate aldığını duyurdu.

Poliviu’nun, patlamadan Hristofyas’ı sorumlu tuttuğu raporuna Rum hükümetinin tepkisi de, olağanüstü bakanlar kurulu toplantısından sonra ortaya konulacak, ancak muhalefet partileri sorumlulukların tamamen üstlenilmesini ve Hristofyas’ın istifa etmesini istiyor.

Araştırma raporunu bugün öğlen saatlerinde basın toplantısıyla açıklayan Poliviu başkanlığındaki araştırma komitesi, deniz üssündeki patlamada Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’a, Dışişleri ve Savunma eski bakanlarına çok ciddi kurumsal ve şahsi sorumluluk yükledi.

Poliviu basın toplantısında, 11 Temmuz’da yaşanan trajedi ve sonrasında cereyan eden gelişmelerin baş sorumluluğunun Dimitris Hristofyas’a ait olduğunu belirterek, “Başkan Hristofyas’ın doğrudan, kuşku götürmez ve çok ciddi sorumluluğu vardır” ifadesini kullandı.

Araştırmanın, cezai ve disiplin sorumluluklarını da ele aldığına işaret eden Poliviu, Rum Başsavcı ile de görüşüp, yapılacak cezai soruşturmaları etkilememek için (basın toplantısında) isim zikretmemeye karar verdiğini açıkladı.

POLİVİU: “ADAM ÖLDÜRME DE DAHİL ÇOK CİDDİ SUÇLAR İŞLENDİĞİNDEN KUŞKU YOKTUR”

Poliviu, “Adam öldürme de dâhil olmak üzere, çok ciddi suçlar işlendiğinden kuşku yoktur. Başsavcı’nın, kimseyi hariç tutmadan, müdahil herkesin bu cihetten suç işlemiş olması ihtimalini incelemesi gerekir” ifadesini kullandı.

Poliviu raporunda, İran’dan Suriye’ye giden Rum bandıralı Rus gemisindeki barut dolu 98 konteynere el konulmasının siyasi açıdan doğru bir karar olduğu ancak durumun yönetiminde sorumsuzluk bulunduğu görüşünü ortaya koydu.

“Yüke el konulduğu andan itibaren Başkan Hristofyas bir sorumsuzluk gösterdi, bunun sonucunda can kayıpları yaşandı” diyen Poliviu, “Yük, saatli bombaydı. Tehlikeli olduğunu Dışişleri ve Savunma bakanları da, çalışma arkadaşları ve özellikle özel kalem müdürü aracılığıyla Başkan Hristofyas da dâhil herkes biliyordu. Sorumluluğun yüklenmeye çalışıldığı donanma komutanı ve üs komutanı, büyük bir kahramanlık göstererek patlamayı engellemeye çalıştı” şeklinde konuştu.

Polis Poliviu, muhtemelen Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir anlaşma yapıldığı için patlayıcıların iki buçuk yıldan fazla bir süre üste tutulduğuna işaret etti. Poliviu raporunda, Rum İtfaiye Teşkilatı’nın da ihmali bulunduğuna dikkat çekti.

PATLAMADA ÖLEN 13 KİŞİNİN YAKINLARI RAPORUN İÇERİĞİNDEN MEMNUN

11 Temmuz’daki patlamada hayatını kaybeden 13 kişinin yakınları, Poliviu’nun raporunun içeriğinden memnuniyet belirtti. 13 ölünün yakınları, “Rapor ortadadır. Sorumluluklar yüklendi ve üstlenilmesi gerekir. Herhangi bir cezalandırmamayı kabul edersek bu topluma yazıklar olsun. Mesele artık yargı yoluna girmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

SİYASİ PARTİLERE GÖRE HRİSTOFYAS İSTİFA ETMELİ

DİSİ Başkan Yardımcısı Yonas Nikolau, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın 15 Eylül’de, sorumluluğu her ne ise tam olarak üstleneceği teyidinde bulunduğunu hatırlattı. RİK’in bir programına katılan Nikolau, “Şu anda tercihi ne olabilir?” sorusunu sorarak Hristofyas’ın istifa etmesi gerektiği imasında bulundu.

AKEL Meclis Grup Sözcüsü Stavros Evagoru, Nikolau’ya yanıt verirken, “DİSİ’ye göre, halk içerisinde birliğin hakim olması için Hristofyas’ın istifasından başka bir yol yok görünüyor.

DİKO Başkan Yardımcısı Nikolas Papadopulos, patlamanın baş sorumlusunun Hristofyas olduğuna işaret ederek, “Şimdi beklenen, trajedi sonrasında yaptığı açıklamada kendisinin de teyit ettiği üzere Başkan Hristofyas’ın sorumluluğunu üstlenmesidir” dedi. Hristofyas’ın istifa mı etmesi gerektiği sorulan Papadopulos, “Onun yerinde olsam ben öyle yapardım” dedi.

EDEK Basın Sözcüsü Dimitris Papadakis, “Böyle bir trajedide üstlenilmesi gereken sorumluluk istifa etmekten başka bir şey olamaz” derken, EURO.KO; Rum Yönetimi Başkanı’nın kurumsal ve şahsi sorumluluğunun çok ağır olduğuna işaret ederek Hristofyas’ı istifaya çağırdı.

Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Milletvekili Yorgos Perdikis ise, “Başkan Hristofyas, siyasi ve ahlaki açıdan zayıfladı” ifadesini kullandı.

PAPANDREU’YA TELEFONLA BİLGİ VERDİ

Radyo, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın, araştırma raporunu Polis Poliviu’dan aldıktan sonra bu sabah Yunanistan Başbakanı Yorgos Papandreu’yu telefonla arayarak, rapor hakkında bilgi verdiğini duyurdu.

Hristofyas’ın Papandreu’yu sözde “Rum münhasır ekonomik bölgesi”ndeki araştırmalar ve Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin gidişatı hakkında da bilgilendirdiği haber verildi.

(ŞA/SEL)