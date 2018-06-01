

GÜNGÖRDÜ: “ALIŞVERİŞ VE SOSYAL YAŞAM ALANI YARATTIK”



Girne Açık Pazarı ziyaret eden Girne Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Nidai Güngördü, esnaf ve vatandaşla sohbet etti.



Basın bürosunun açıklamasına göre Güngördü, göreve geldikten sonra pazarda yaptıkları düzenlemelerden bahsetti.





NidaiGüngördü, pazarda yenileme yaparken çelik konstrüksiyon kullanılarak çatınınpolycarbone malzeme ile kapatıldığını, insanların alış veriş yaparken dinleneceği oturma alanı, çeşme, park yeri ve sağlık ile yangın gibi acil durumlar için müdahale alanları yapıldığını anlattı.Güngördü, yaklaşık 1 milyon 870 bin TL’ye mal olan çalışmada belediye tarafından esnafa, gıda ürünlerinin halka sağlıklı şekilde sunulabilmesi için buzdolapları sağlandığını dile getirdi.Güngördü, üç blok olarak düzenlenen çok amaçlı üstü kapalı alanın, çarşamba günlerinde açık pazar, diğer günlerde ise oto park, otobüs parkı, toplantı ve etkinlik alanı olarak hizmet verdiğini ekledi.