Gül Tavrını Gösterdi

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın da davetli olduğunu öğrenmesi üzerine Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'in öğlen yemeği davetine katılmayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, akşam program başlangıcından önce de bu tutumunu sürdürdü.



Mavi Marmara katliamından sonra Türkiye'den özür dilemeyen İsrail'in Savunma Bakanı'nın 4. Dünya Siyaset Konferansı'nın aile fotoğrafında da yer alacağını öğrenen Gül, İsrailli bakanla aynı karede yer almamak için programın yapıldığı salona gecikmeli geldi.



Gül, öğle yemeğinden sonraki aile fotoğrafı çekimene katılmadı. Bakan Barak ise Gül konuşmasına başlamadan salonu terk ederek bu tavra karşılık verdi.