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GÜÇ-SEN'de Başkanlığa Dağman getirildi...

Güç-Sen’den yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan’da yapan genel kurulda belirlenen yeni yönetim toplanarak, görev dağılımı yaptı.

GÜÇ-SEN'de Başkanlığa Dağman getirildi...

Güç-Sen’den yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan’da yapan genel kurulda belirlenen yeni yönetim toplanarak, görev dağılımı yaptı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 14:56
GÜÇ-SEN'de Başkanlığa Dağman getirildi...

GÜÇ-SEN'DE BAŞKANLIĞA DAĞMAN GETİRİLDİ

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç - Sen) başkanlığına Derviş Dağman getirildi.

Güç-Sen’den yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan’da yapan genel kurulda belirlenen yeni yönetim toplanarak, görev dağılımı yaptı.

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Yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oldu:

“Derviş Dağman (Başkan), Elmas Kavunoğlu (Genel Sekreter), Ali Özkantürk (Genel Sekreter Yrd. İdari İşler), Serkan Abdurrahmanoğlu (Genel Sekreter Yrd. Dış İlişkiler), Hüseyin Müezzin (Mali Sekreter), Emre Akkagün, Fırat Karabaşak (Eğitim Sorumlusu), Beyhan Osmanlılar (Üye Sorunlar Sorumlusu), Hatice Duvarcı (Sosyal İşler Sorumlusu), Yusuf Ersoy (Basın, Yayın Halkla İlişkiler Sorumlusu), Talat Alicik (Lefkoşa Bölge Sorumlusu), Ertuğrul Toroslu (Mağusa Bölge Sorumlusu), Gökhan Aksoy (Girne Bölge Sorumlusu), Kudret Miralay (Ercan Bölge Sorumlusu), Mehmet Tankurt (Gemikonağı Bölge Sorumlusu).”

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