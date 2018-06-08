Girne'de yapılan son anket çalışmasında kim önde ?

Girne bölgesi için yapılan son anket çalışmasında, bağımsız Girne belediye başkan adayı Nidai Güngördü’nün %42,1 lik gibi açık farkla ipi göğüsleyeceği görülüyor

Girne bölgesi için yapılan son anket çalışmasında, belediye sınırları dahilinde, 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında 700 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen anket çalışması sonrasında Girne Belediye Başkanı ve bağımsız aday Nidai Güngördü’nün yapılan anket sonucuna göre, %42,1 lik bir oyla rakiplerini açık farkla geride bıraktığı görülüyor.

Yapılan anket sonrasında sonuçlar şöyle;

Nidai Güngördü ……………… %42,1

Birol karaman…………………..%9,4

Ömer Dalgakıran………………%4,1

Akın Akı……………………………%3,2

Kararsızlar………………………..%24,9