banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95876
ALTIN
186.850
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0009
EURO
5.2589
Emekli Komutan ile Mukayyid milyon sterlinlik vasiyetten tutuklandı
SAHTE EVRAK BAŞLARINI YAKTI
Girne’de yine sanal bet operasyonu
GİRNE'DE YİNE SANAL BET OPERASYONU
Değer tutuklu yargılanacak
DEĞER TUTUKLU YARGILANACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282

Girne'de yapılan son anket çalışmasında kim önde ?

Girne bölgesi için yapılan son anket çalışmasında, bağımsız Girne belediye başkan adayı Nidai Güngördü’nün %42,1 lik gibi açık farkla ipi göğüsleyeceği görülüyor.

Girne'de yapılan son anket çalışmasında kim önde ?

Girne bölgesi için yapılan son anket çalışmasında, bağımsız Girne belediye başkan adayı Nidai Güngördü’nün %42,1 lik gibi açık farkla ipi göğüsleyeceği görülüyor.

08 Haziran 2018 Cuma 18:15
Girne'de yapılan son anket çalışmasında kim önde ?

NİDAİ GÜNGÖRDÜ AÇIK ARA İLE ÖNDE

Girne bölgesi için yapılan son anket çalışmasında, bağımsız Girne belediye başkan adayı Nidai Güngördü’nün %42,1 lik gibi açık farkla ipi göğüsleyeceği görülüyor

Girne bölgesi için yapılan son anket çalışmasında, belediye sınırları dahilinde, 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında 700 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen anket çalışması sonrasında Girne Belediye Başkanı ve bağımsız aday Nidai Güngördü’nün yapılan anket sonucuna göre, %42,1 lik bir oyla rakiplerini açık farkla geride bıraktığı görülüyor.

Yapılan anket sonrasında sonuçlar şöyle;

Nidai Güngördü ……………… %42,1

banner277
Sümer Aygın…………………….%16,3

Birol karaman…………………..%9,4

Ömer Dalgakıran………………%4,1

Akın Akı……………………………%3,2

Kararsızlar………………………..%24,9  

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÜNGÖRDÜ: “ALIŞVERİŞ VE SOSYAL YAŞAM ALANI YARATTIK”
GÜNGÖRDÜ: “ALIŞVERİŞ VE SOSYAL YAŞAM ALANI YARATTIK”
Redif Nurel, dün akşam adaylığını resmen açıkladı.
Redif Nurel, dün akşam adaylığını resmen açıkladı.
Yargıç Tacan Reynar istifa etti
Yargıç Tacan Reynar istifa etti
Akıncı İslam Zirvesi İçin İstanbul'a gitti!
Akıncı İslam Zirvesi İçin İstanbul'a gitti!
Eroğlu KTBK Gaziler Derneği'ni Ziyaret Etti...
Eroğlu KTBK Gaziler Derneği'ni Ziyaret Etti...
CTP Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Okulları Ziyaret Etti.
CTP Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Okulları Ziyaret Etti.
Canlı yayında görevden alma ve atamalar paylaşıldı!
Canlı yayında görevden alma ve atamalar paylaşıldı!
Eski  Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'ndan flaş açıklamalar...
Eski  Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'ndan flaş açıklamalar...
 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.
 CTP'nin Girne Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Birol Karaman önceki gün Girne İnisiyatifi'nin düzenlediği bahar pikniğine katıldı.
 CTP'nin Girne Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Birol Karaman önceki gün Girne İnisiyatifi'nin düzenlediği bahar pikniğine katıldı.

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim