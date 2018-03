GENEL KURULDA BAŞKANLIK İÇİN 3 ADAY YARIŞACAK

Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) 30. Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor.

Genel kurulda başkanlık için 3 aday, yönetim kurulu için ise 33 aday yarışacak.

Lefkoşa’da KTAMS 50. Yılı Konferans Salonu’nda yer alan genel kurul, BES üyesi aktif bin 257 üyeden 648’inin imzasının toplanıp nisabın sağlanmasının ardından başladı. Genel kurulda, Polis Genel Müdürlüğü’nün de geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Genel kurulun açılış konuşmasını Divan Başkanlığı’nın oluşturulmasının ardından BES Başkanı Birtan Aktolga yaptı.

TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, CTP – BG Genel Sekreteri Asım Akansoy, BKP Genel Sekreteri İzzet İzcan, YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı, Sendikal Platform adına Devrimci Genel İş Başkanı Hasan Felek ve Güney Kıbrıs’tan SİDİKEK Genel Sekreteri Antonıos Neophytou’nun konuşma yaptığı genel kurulda, Divan Başkanı Mehmet Çakmak olurken, yardımcılıklarını Servet Yamak ile Laika Bağzıbağlı yaptı.

Ayça Soygür Çıralı, Savaş Bozat ve Kemal Çemer’in 11’er yönetim kurulu adayıyla yarışacağı başkanlık seçiminde, seçim sandıkları saat 18.00’de kapanacak.

AKTOLGA

Genel kurulda açılış konuşmasını BES başkanı olarak yaptığını ancak seçime katılmayarak sendikacılık yaşamına ara verdiğini kaydeden Birtan Aktolga, üyelerine birlik - beraberlik çağrısında bulundu ve hükümetin “işçi haklarını gasp etme girişimi” karşısında “tek yumruk” olunması çağrısı yaptı.

Aktolga, BES başkanı olduğu sürece her zaman emekçilerin haklarını sonuna kadar savunduğunu, bir hatası olduysa da bundan kendisinin sorumlu olduğunu belirterek, aktif olmasa da her zaman emekçilerin ve sendikanın yanında olacağını ve her türlü katkıya hazır olduğunu vurguladı.

Sendikacılığın ve sendikaların, çalışanların haklarının korunması için büyük önem arz ettiğini dile getiren Aktolga, tüm üyelerin sendikasına sahip çıkmasını, sermaye kesimine kaptırmamasını, gücünün farkında olmasını ve omuz omuza örgütlü mücadelesine devam etmesini istedi.

Aktolga, bugünkü genel kurulda seçilecek yönetim kurulunun sendikayı iyi noktalara taşıyacağına inandığını, bugün kavga değil, birlikte mücadele, kazanım, paylaşım ve örgütlenme zamanı olduğunu belirterek, üyelerin; sendikaların gücünün farkına varmasını, hakların mücadele, üyelerin gücü ve birlikteliğiyle kazanılabileceğini kaydetti.

BES’in Kıbrıs sorunu konusundaki görüşlerini de dile getiren Aktolga, Kıbrıs’ta kavga değil barış zamanı olduğunu, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı, BM çatısı altında bir federal çözümden yana olduklarını söyledi.

Aktolga, BES’in Kıbrıs sorununun çözümünün, tüm sivil güçlerin birlikteliğine bağlı olduğuna inandığını da belirterek, Kıbrıs sorununun çözümüyle, ekonomik ve sosyal sorunların da giderileceğine inanç belirtti.

NEOPHYTOU

SİDİKEK Genel Sekreteri Antonios Neophytou da, Kıbrıs’ta iki toplumlu sendikal mücadelenin ve sendikal birlikteliğin Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarını kolaylaştıracağı görüşünü dile getirerek, iki halkın arasını açmaya çalışanların barış düşmanı olduğunu ifade etti.

Neophytou, sendikaların sesini yükselterek liderlere barış istencini duyurması gerektiğini belirterek, “Yaşasın Kıbrıs” dedi.

ÇAKICI

TDP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da, belediyelerde durumun kötü olduğunu, çoğunun battığını, çalışanlarının yatırımlarını yapamadığını savunarak, belediye başkanlarını eleştirdi.

Çakıcı, hükümetin uygulamalarını ve aldığı kararları da eleştirdiği konuşmasında, üyelerin sendikalarına sahip çıkmasını istedi, parti olarak sendikal yaşamı desteklediklerini ve ülkeyi kurtarmak için birlikte mücadeleye hazır olduklarını söyledi.

Özelleştirmenin de karşısında olduklarını ifade eden Çakıcı, “ülkenin sermayeye peşkeş çekilmesine karşı olduklarını” dile getirdi.

İZCAN

BKP Genel Sekreteri İzzet İzcan da, dünyada sermayenin yarattığı krizlerin kurbanının her zaman emekçiler olduğuna işaret ederek, BES’in ülkede demokrasi, barış ve emek mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu ve bundan sonra da olacağını kaydetti.

İzcan, emek örgütlerinin her zaman emekçilerin elinde olması gerektiğini ifade ederek, BES üyelerine birlik ve beraberlik çağrısında bulundu, kimsenin geleceklerini ellerinden almasına izin vermemelerini istedi.

AKANSOY

CTP - BG Genel Sekreteri Asım Akansoy da, hükümeti eleştirerek, Kıbrıs Türk halkının varlığına, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına saldırıda bulunmakla suçladı.

Akansoy, genel kurulda üyelerin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını isteyerek, partisinin iktidar döneminde belediyelerle ilgili yaptığı çalışmalara işaret etti ve “kararlarında hem icraata hem de emekçi haklarına önem verdiklerini” kaydetti.

Akansoy, sendikal mücadeleye destek verdiklerini de belirterek, BES Genel Kurulu’nun sendikal mücadeleyi ileri taşıma konusunda başarılı geçmesini temenni etti.

KANATLI

YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı da kısa konuşmasında, BES’e destek belirterek, genel kurulun ülkeye ve BES üyelerine hayırlı olmasını diledi.

FELEK

Sendikal Platform adına konuşan Devrimci Genel İş Başkanı Hasan Felek de, ülkede emekçilerin haklarının saldırı altında olduğunu savunarak, emekçilerin kazanılmış haklarının teker teker elinden alınmak istendiğini ileri sürdü.

Felek, hükümetin iktidara geldiğinden beridir çalışanların eşel mobil başta olmak üzere birçok hakkını elinden aldığını, halen de almaya çalıştığını savunarak, Sendikal Platform olarak bunun daima karşısında durmaya ve çalışanların hakkını korumaya devam edeceklerini vurguladı.

Emekçilerin, günü geldiğinde gereken dersi herkese vereceğini ifade eden Felek, Kıbrıs Türk halkını öz varlıklarına sahip çıkmaya çağırdı.

Felek, KTHY ile başlayan sürecin Kıbrıs Türk Petrolleri’nde sürdüğünü, oradaki süresiz grevin bugün 5. güne girdiğini belirterek, platform olarak Petrol - İş’in grevine destek verdiklerini söyledi.

“Yılda 10 milyon TL’den fazla kar yapan bir şirketin sermayeye peşkeş çekilmek istendiğini” iddia eden Felek, belediyelerde ise çalışanların yatırımlarının yapılmadığını, sıkıntılar yaşandığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Örgütlü mücadelenin ve çalışanların sesinin yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Felek, genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından genel kurula 5 dakika ara verildi ve sonrasında 2009 - 2011 dönemi faaliyet raporu ile mali raporların oylamasına geçildi. Genel kurulun sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.