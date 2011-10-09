Gemlik’e gidemediler

Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmemesini protesto için bugün Gemlik’te yapılması planlanan yürüyüşe gitmek isteyen BDP’liler engellendi. Diyarbakır’da yolu kapayan gruba polis tazyikli suyla müdahale etti



İmralı Cezaevinde hükümlü Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşememesini protesto amacıyla Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) ve Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) desteğiyle Bursa’nın Gemlik İlçesinde yarın yapılacak yürüyüşe katılmak için Diyarbakır’dan yola çıkan konvoyu, polis kent çıkışında durdurdu. Polis, ’diğer illerde BDP konvoyuna saldırı olabilir’ ihbarı aldıklarını ve bu nedenle geçişe izin vermeyeceklerini bildirdi.



Grup, polisin geçişlerine izin vermeyeceği kesinleşince karayolunu trafiğe kapattı. Bu sırada grupta Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken ile birlikte bulunan Siirt Milletvekili Gültan Kışanak, polisin tutumunu protesto için basın açıklaması yapmak istedi. Emniyet yetkilileri Kışanak’a, karayolunu kapatmanın doğru olmadığını kamuya ait yolu kapatmadan açıklamalarını yapabileceklerini söyledi. Bunun üzerine grup arasında bulunan bazı kişiler yolu trafiğe kapatarak oturma eylemi başlattı. Polisin anonslu uyarılarına aldırış etmeyen grup polise taş atarak karşılık verince arbede çıktı.

Kalabalığı yatıştıran Gültan Kışanak bu kez polislerin üzerine “Bu ülkede yaşama hakkımız yok mu? Konuşma hakkımız yok mu? Bunu da mı elimizden alacaksınız? Kenan Evren’den daha faşistsiniz” diyerek yürüdü. Polislerin sakin olmasını istediği Kışanak, “Nasıl sakin olayım. Bir partinin Genel Başkanı saldırıya uğruyor yolun ortasında” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Seninle müdürüne haber gönderdim topu topu 10 dakika açıklama yapacağız. Bu kadar hakkımız yok mu, bu ülkede benim konuşma hakkım yoksa, şu yolun hiç bir anlamı yok. Kanun böyle demiyor, kanun diyor ki insanlar konuşsun, insanlar demokratik tepkisini göstersin. İnsanlar Gemlik’e yürümek istiyorsa Gemlik’e yürüsün. Bunu engelliyorsanız bunun adı 12 Eylül faşizmidir. Biz faşizme direnerek geldik bugüne, bundan sonra da faşizme karşı direneceğiz. Adı Kenan Evren faşizmi olsa da, adı AKP de olsa biz direneceğiz.” Gültan Kışanak’ın açıklamalarını tamamlanmasından sonra da yolu açmayan grup yürüyüşe geçti. Yürüyüşü engellemek isteyen polislere kalabalıktan taş yağdırıldı. Bunun üzerine grubu dağıtmak için polis tazyikli su sıkmaya başladı. Milletvekilleri de tazyikli sudan nasibini alıp ıslanırken, Bingöl Milletvekili İdris Baluken’ın gözlüğü kırıldı.



Milletvekili Baluken, yanından geçen polise kırık gözlüğünü uzatarak “Bunu siz kırdınız” diye tepki gösterdi. Gelen bir polis amiri milletvekili Baluken’in konuştuğu sivil polis memuruna “Gel buraya o senin muhatabın değil’” deyince sinirlenen İdris Baluken “Sen kendini ne sanıyorsun, sen kimsin, susun” diyerek bağırdı. Karşılıklı ’Sen kimsin’ tartışması milletvekili Baluken’in “Ben Milletvekiliyim, halkın vekiliyim”, polisin de “Ben de devletim” sözleriyle devam etti.





Kalabalığın olaylar sırasında bir ara gazetecilere de saldırması üzerine devreye giren Gültan Kışanak, bu kişileri sert bir dille uyararak basın mensuplarına bir şey söylememelerini istedi.



Olaylar polisin çembere aldığı grubun, Gemlik’e gitmek üzere geldikleri otobüsleri binip Diyarbakır’a dönmesiyle son buldu. Yürüyüş için Van, Şanlıurfa gibi kentlerden yola çıkan gruplar da polis tarafından durduruldu.