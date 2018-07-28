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FETÖ’dan aranan 28 kişi Yunanistan’a kaçmak isterken Girne’de yakalandı

FETÖ’dan aranan 28 kişi Yunanistan’a kaçmak isterken Girne’de yakalandı

28 Temmuz 2018 Cumartesi 12:29
FETÖ’dan aranan 28 kişi Yunanistan’a kaçmak isterken Girne’de yakalandı

FETÖ’dan aranan 28 kişi Yunanistan’a kaçmak isterken Girne’de yakalandı

FETO ile bağlatısı olduğu gerekçesiyle Türkiye’de haklarında arama kararı olan 19 erkek, 9 kadın, dün gece Girne Yat Limanı’ndan Yınanistan’a kaçmaya çalışırken polis tarafından tespit edildi.

Özel soruşturma ekibi dün gece Girne’de düzenlediği operasyonda Türkiye’de FETO’dan aranan 19 erkek, 9 kadın’ı Yunansitan’a yasa dışı yollardan kaçmak üzereyken yakaladı. Toplam 28 kişi olan şahısların yanlarında 17 çocuk olduğu da tespit edildi.

Girne Kaza Mahkemesi’ne bu sabah çıkarılan zanlılar hakkında 3’er gün tutukluluk kararı alındı.

Kaynak : BRT 

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Son Güncelleme: 28.07.2018 12:35
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Fetö KktcFetö GirneGirnede Fetö Operasyonu
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