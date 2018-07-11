banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94114
ALTIN
190.848
DOLAR
4.7362
STERLİN
6.2896
EURO
5.5578
Erdoğan'dan Kıbrıs Açıklaması!
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı’nda… Heyetler Arası Görüşme Sürüyor...
Akıncı Erdoğan buluşması!
27 yaşındaki Şervan Çelik hayatını kaybetti
Son Dakika
GÖNYELİ'DE İNTİHAR
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de... Erdoğan, Vatandaşlarla Tokalaştı, Çocukları Kucağına Aldı
Erdoğan vatandaşla tokalaştı!
banner282

Erdoğan: Kıbrıs milli davamızdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir' dedi.

Erdoğan: Kıbrıs milli davamızdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir' dedi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:35
Erdoğan: Kıbrıs milli davamızdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Lefkoşa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası Ercan Havalimanında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından karşılandı. Daha sonra Atatürk Anıtı'na gitmek üzere havaalanından yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının çıkışında, ellerinde Türkiye ve KKTC bayrakları taşıyan vatandaşları selamladı.

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Milletin teveccühüyle yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, “Her zaman Kıbrıs Türkünün yanında durduk ve durmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Erdoğan, KKTC’yi en büyük ihtiyacı olan suyla buluşturduklarını hatırlatarak, bu sayede hem KKTC’yi stratejik bakımdan üstün kılmaya hem de ekonomisine büyük katkı sağlanmasına yönelik çok önemli bir adım attıklarını söyledi.

“Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Doğu Akdeniz’de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmak ilk hedefimizdir” ifadesini kullanan Erdoğan, bunun ortak anlayışla ortak akılla devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıncı ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmede gündemdeki pek çok konuyu ele aldıklarını, Kıbrıs meselesinin çözüm sürecinde gelinen aşama hakkında durum değerlendirmesinde bulunduklarını, Başbakan Tufan Erhürman ve hükümeti ile de çalışma yemeğinde bir araya gelme fırsatı bulduklarını bildirdi.

“RUMLARIN ZİHNİYETİ NE YAZIK Kİ DEĞİŞMEDİ”

“Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Biz Türk tarafı olarak bu konuda son 50 senedir her türlü çabayı gösterdik ancak gayretlerimize rağmen adada kapsamlı çözümü hedefleyen süreçlerin sonuncusu tam bir yıl önce Kıbrıs Konferansı’nın sonuçsuz kalmasıyla ne yazık ki sona erdi. Bunun sebebi ise Kıbrıs Rum tarafının kendisini adanın tek sahibi olarak görmeye devam etmesi, Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde ortaklık kurmaya ve siyasi gücü paylaşmaya yanaşmaması idi. Aradan geçen bir yılda Rumların bu zihniyeti ne yazıkki hiçbir şekilde değişmedi. Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerle ortak bir gelecek tasavvur edemedikleri konusunda artık kimsenin şüphesi olmamalıdır. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine asla göz yummayacaktır, Kıbrıslı Türklerin bir Kıbrıs Rum devletinde azınlık haline getirilmesine de asla izin vermeyecektir.”

Doğu Akdeniz’de istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını bildikleri bir çözüm konusunda çabalarını kararlılık ve iyi niyetle yapıcı katkılar sağlayarak sürdürmeye devam edeceklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sürecin seyrinden bağımsız olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de her koşulda Kıbrıs Türkünün yanında olacağız. Özellikle Kıbrıs’ın tümüyle etrafındaki ekonomik, endüstriyel alanlar noktasında dünyanın bakışı değil, uluslararası hukukun gereği neyse bu hukukun gereğini de tüm katılımcıların yerinde adil olarak görmesi beklentimizdir. Aksi takdirde garantör bir ülke olarak bunun da gereğini uluslararası hukuk çerçevesinde nasıl bugüne kadar aradıysak aramaya yine devam ederiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Değerli basın mensubu arkadaşlarım, birliğiniz, beraberliğiniz, özellikle Kuzey Kıbrıs’ın geleceği noktasında çok önemli ve bu birliğinizle beraberliğinizle Kuzey Kıbrıs halkına vereceğiniz moral onların geleceğe bakışını da çok daha farklı bir şekilde güçlendirecektir” şeklinde konuşan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Akıncı başta olmak üzere tüm Kıbrıs Türküne misafirperverlikleri için şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında vefat eden 24 vatandaşa Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da Allah’tan şifa diledi. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadıkoğlu : Denktaş müdahale etmelidir
Sadıkoğlu : Denktaş müdahale etmelidir
"DP’de Bayramlaşma Gerçekleştirildi"
"DP’de Bayramlaşma Gerçekleştirildi"
 DP İlçe Binası İşgal edildi!
 DP İlçe Binası İşgal edildi!
Lefkoşa için son anket! Şaşırtıcı sonuçlar var...
Lefkoşa için son anket! Şaşırtıcı sonuçlar var...
Girne'de yapılan son anket çalışmasında kim önde ?
Girne'de yapılan son anket çalışmasında kim önde ?
GÜNGÖRDÜ: “ALIŞVERİŞ VE SOSYAL YAŞAM ALANI YARATTIK”
GÜNGÖRDÜ: “ALIŞVERİŞ VE SOSYAL YAŞAM ALANI YARATTIK”
Redif Nurel, dün akşam adaylığını resmen açıkladı.
Redif Nurel, dün akşam adaylığını resmen açıkladı.
Yargıç Tacan Reynar istifa etti
Yargıç Tacan Reynar istifa etti
Akıncı İslam Zirvesi İçin İstanbul'a gitti!
Akıncı İslam Zirvesi İçin İstanbul'a gitti!
Eroğlu KTBK Gaziler Derneği'ni Ziyaret Etti...
Eroğlu KTBK Gaziler Derneği'ni Ziyaret Etti...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim