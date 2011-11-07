Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

ERDOĞAN, BARZANİ İLE GÖRÜŞMESİ

Mesud Barzani, Recep Tayyip Erdoğan'ın, açılım ve iyileştirme politikalarını desteklediklerini söyledi

ERDOĞAN, BARZANİ İLE GÖRÜŞMESİ

Mesud Barzani, Recep Tayyip Erdoğan'ın, açılım ve iyileştirme politikalarını desteklediklerini söyledi

07 Kasım 2011 Pazartesi 11:37
ERDOĞAN, BARZANİ İLE GÖRÜŞMESİ
banner238

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ BÖLGESEL YÖNETİMİN BAŞKANI BARZANİ:

''SAYIN BAŞBAKAN'IN AÇILIM POLİTİKASINI VE İYİLEŞTİRME POLİTİKASINI DESTEKLİYORUZ''

''PKK TARAFINDAN YAPILAN HER TÜRLÜ ASKERİ EYLEME KARŞIYIZ”

''BİZ HERHANGİ BİR MÜCADELE OLURSA, BUNUN PARLAMENTODA SÜRMESİ GEREKTİĞİNDEN YANAYIZ. KÜRT VE TÜRK GENÇLERİNİN KANININ BİR DAHA DÖKÜLMEMESİ GEREKİYOR”

“BU MESELENİN BARIŞÇIL YÖNTEMLERLE ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR''

 Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani, TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, açılım ve iyileştirme politikalarını desteklediklerini söyledi.

Mesud Barzani, Erdoğan tarafından kabulünün ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Barzani, bugün TC Başbakanı Erdoğan, dün TC Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer ilgili makamlarla yaptıkları görüşmelerin dostane ve değerli olduğunu söyledi.

Başbakan Erdoğan ile görüşmenin iyi ve başarılı bir görüşme olduğunu belirten Barzani, genel olarak bölgenin durumunu, bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, ''Görüşlerimiz çok yakın ve aynı düşünceleri paylaşıyorduk. Ekonomik konularda aynı görüşleri paylaştık. Sayın Başbakan'ın açılım politikasını ve iyileştirme politikasını destekliyoruz. Böyle bir politika hem Türkiye'ye hem de bölgeye katkı sağlayacaktır'' diye konuştu.

Mesud Barzani, PKK tarafından yapılan her türlü askeri eyleme karşı olduklarını belirterek, ''Kan dökülmeye devam edilmemesi lazım'' dedi.

Geçen Mart ayında Başbakan Erdoğan'ın, Erbil'e ziyarette bulunduğunu hatırlatan Barzani, şunları kaydetti:

''Kendileri açıkça söyledi ki Kürt milletini inkar dönemi geride kaldı. Bu, yeni bir tarih olsun demektir. Büyük bir cesaret isteyen durumdur. Bu tavırdan sonra, biz, PKK tarafından yapılan her türlü askeri eyleme karşıyız. Kan dökülmeye devam edilmemesi lazım. Biz herhangi bir mücadele olursa, bunun parlamentoda sürmesi gerektiğinden yanayız. Kürt ve Türk gençlerinin kanının bir daha dökülmemesi gerekiyor. Bu meselenin, barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerekiyor. Başbakan'ın politikası, bölgenin güvenliği için büyük bir katkı sağlayacaktır.''

''KÜRTLERİN VE TÜRKLERİN KADERİNİN BİR OLDUĞUNA İNANIYORUM''

Mesud Barzani, Kürtlerin ve Türklerin kaderinin bir olduğuna ve birlikte yaşamaları gerektiğine inandığını vurgulayarak, ''Kardeşçe yaşamaya bir engel kalmaması gerektiğine inanıyorum'' dedi.
Barzani, yarının Kurban Bayramı olduğuna işaret ederek, ''Türk kardeşlerimizin ve bütün halkların, tüm Müslüman dünyasının bayramını kutluyorum'' diye konuştu.

(AA/SEL)

Son Güncelleme: 07.11.2011 11:37
Anahtar Kelimeler:
BAŞBAKANERDOĞANLiderTayyipKürtBarzani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 Parti başkanı CTP'de biraraya geldi
4 Parti başkanı CTP'de biraraya geldi
Siber : Sistem hasta... Ya iyileştirilmeli ya da daha işlevsel yeni bir model arayışına geçilmeli
Siber : Sistem hasta... Ya iyileştirilmeli ya da daha işlevsel yeni bir model arayışına geçilmeli
ALANLI'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA
ALANLI'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim