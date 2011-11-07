ERDOĞAN, BARZANİ İLE GÖRÜŞMESİ

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ BÖLGESEL YÖNETİMİN BAŞKANI BARZANİ:

''SAYIN BAŞBAKAN'IN AÇILIM POLİTİKASINI VE İYİLEŞTİRME POLİTİKASINI DESTEKLİYORUZ''

''PKK TARAFINDAN YAPILAN HER TÜRLÜ ASKERİ EYLEME KARŞIYIZ”

''BİZ HERHANGİ BİR MÜCADELE OLURSA, BUNUN PARLAMENTODA SÜRMESİ GEREKTİĞİNDEN YANAYIZ. KÜRT VE TÜRK GENÇLERİNİN KANININ BİR DAHA DÖKÜLMEMESİ GEREKİYOR”

“BU MESELENİN BARIŞÇIL YÖNTEMLERLE ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR''

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani, TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, açılım ve iyileştirme politikalarını desteklediklerini söyledi.

Mesud Barzani, Erdoğan tarafından kabulünün ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Barzani, bugün TC Başbakanı Erdoğan, dün TC Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer ilgili makamlarla yaptıkları görüşmelerin dostane ve değerli olduğunu söyledi.

Başbakan Erdoğan ile görüşmenin iyi ve başarılı bir görüşme olduğunu belirten Barzani, genel olarak bölgenin durumunu, bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, ''Görüşlerimiz çok yakın ve aynı düşünceleri paylaşıyorduk. Ekonomik konularda aynı görüşleri paylaştık. Sayın Başbakan'ın açılım politikasını ve iyileştirme politikasını destekliyoruz. Böyle bir politika hem Türkiye'ye hem de bölgeye katkı sağlayacaktır'' diye konuştu.

Mesud Barzani, PKK tarafından yapılan her türlü askeri eyleme karşı olduklarını belirterek, ''Kan dökülmeye devam edilmemesi lazım'' dedi.

Geçen Mart ayında Başbakan Erdoğan'ın, Erbil'e ziyarette bulunduğunu hatırlatan Barzani, şunları kaydetti:

''Kendileri açıkça söyledi ki Kürt milletini inkar dönemi geride kaldı. Bu, yeni bir tarih olsun demektir. Büyük bir cesaret isteyen durumdur. Bu tavırdan sonra, biz, PKK tarafından yapılan her türlü askeri eyleme karşıyız. Kan dökülmeye devam edilmemesi lazım. Biz herhangi bir mücadele olursa, bunun parlamentoda sürmesi gerektiğinden yanayız. Kürt ve Türk gençlerinin kanının bir daha dökülmemesi gerekiyor. Bu meselenin, barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerekiyor. Başbakan'ın politikası, bölgenin güvenliği için büyük bir katkı sağlayacaktır.''

''KÜRTLERİN VE TÜRKLERİN KADERİNİN BİR OLDUĞUNA İNANIYORUM''



Mesud Barzani, Kürtlerin ve Türklerin kaderinin bir olduğuna ve birlikte yaşamaları gerektiğine inandığını vurgulayarak, ''Kardeşçe yaşamaya bir engel kalmaması gerektiğine inanıyorum'' dedi.

Barzani, yarının Kurban Bayramı olduğuna işaret ederek, ''Türk kardeşlerimizin ve bütün halkların, tüm Müslüman dünyasının bayramını kutluyorum'' diye konuştu.

(AA/SEL)