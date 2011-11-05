ERDOĞAN - BAN GÖRÜŞMESİ

BM SÖZCÜLÜĞÜ: ''GÖRÜŞMEDE KIBRIS, SURİYE, LİBYA, TUNUS'DAKİ SEÇİMLER, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ, FİLİSTİN, ORTADOĞU, SOMALİ VE AFGANİSTAN KONULARI ELE ALINDI''

TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un Cannes'da yaptığı görüşmede, Kıbrıs, Suriye, Libya, Tunus’taki seçimler, Türkiye-İsrail ilişkileri, Filistin, Ortadoğu barış süreci, Somali ve Afganistan konularının ele alındığı bildirildi.

BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Cannes'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında Genel Sekreter Ban'ın Başbakan Erdoğan ile görüştüğü belirtildi.

Sözcülük Kıbrıs konusunda Ban ve Erdoğan'ın, 30-31 Ekim tarihleri arasında New York'un Greentree çiftliğinde düzenlenen üçlü Kıbrıs görüşmesinde sağlanan ilerlemeyi ve geriye kalan zorlukları ele aldıklarını bildirdi.

Ban ve Erdoğan'ın görüşmede Suriye'deki durumu da ele alarak ülkedeki krizi çözmek için harcanan çabaları görüştükleri, bu kapsamda Genel Sekreterin uluslararası toplumun bu konuda uyumlu ve tutarlı bir ağızdan konuşması gereğinin önemini vurguladığı belirtildi.

Genel Sekreterin Başbakan Erdoğan'a, Libya'ya yaptığı son ziyaret ve BM'nin bu ülkeye olan desteğiyle ilgili detaylı bilgi verdiğini de ifade eden Sözcülük, Genel Sekreterin görüşmede BM'nin, Tunus'taki son seçimlere verdiği desteği anlattığını dile getirdi.

Görüşmede Türkiye-İsrail ilişkilerinin, Ortadoğu barış sürecinin ve UNESCO'ya üye olmasının ardından Filistin'in üyelik konusunun ele alındığı, ayrıca, Ban ve Erdoğan'ın, Somali'deki durumu ve İstanbul'da düzenlenen Afganistan bölgesel konferansını da görüşmenin gündemine aldıkları bildirildi.