Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

ERDOĞAN - BAN GÖRÜŞMESİ

Cannes'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında Genel Sekreter Ban'ın Başbakan Erdoğan ile görüştü.

ERDOĞAN - BAN GÖRÜŞMESİ

Cannes'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında Genel Sekreter Ban'ın Başbakan Erdoğan ile görüştü.

05 Kasım 2011 Cumartesi 20:17
ERDOĞAN - BAN GÖRÜŞMESİ
banner238

BM SÖZCÜLÜĞÜ: ''GÖRÜŞMEDE KIBRIS, SURİYE, LİBYA, TUNUS'DAKİ SEÇİMLER, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ, FİLİSTİN, ORTADOĞU, SOMALİ VE AFGANİSTAN KONULARI ELE ALINDI''

TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un Cannes'da yaptığı görüşmede, Kıbrıs, Suriye, Libya, Tunus’taki seçimler, Türkiye-İsrail ilişkileri, Filistin, Ortadoğu barış süreci, Somali ve Afganistan konularının ele alındığı bildirildi.

BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Cannes'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında Genel Sekreter Ban'ın Başbakan Erdoğan ile görüştüğü belirtildi.

Sözcülük Kıbrıs konusunda Ban ve Erdoğan'ın, 30-31 Ekim tarihleri arasında New York'un Greentree çiftliğinde düzenlenen üçlü Kıbrıs görüşmesinde sağlanan ilerlemeyi ve geriye kalan zorlukları ele aldıklarını bildirdi.

Ban ve Erdoğan'ın görüşmede Suriye'deki durumu da ele alarak ülkedeki krizi çözmek için harcanan çabaları görüştükleri, bu kapsamda Genel Sekreterin uluslararası toplumun bu konuda uyumlu ve tutarlı bir ağızdan konuşması gereğinin önemini vurguladığı belirtildi.

Genel Sekreterin Başbakan Erdoğan'a, Libya'ya yaptığı son ziyaret ve BM'nin bu ülkeye olan desteğiyle ilgili detaylı bilgi verdiğini de ifade eden Sözcülük, Genel Sekreterin görüşmede BM'nin, Tunus'taki son seçimlere verdiği desteği anlattığını dile getirdi.

Görüşmede Türkiye-İsrail ilişkilerinin, Ortadoğu barış sürecinin ve UNESCO'ya üye olmasının ardından Filistin'in üyelik konusunun ele alındığı, ayrıca, Ban ve Erdoğan'ın, Somali'deki durumu ve İstanbul'da düzenlenen Afganistan bölgesel konferansını da görüşmenin gündemine aldıkları bildirildi.

Son Güncelleme: 05.11.2011 20:17
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBmBAŞBAKANERDOĞANGenelTayyipSekreterBan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 Parti başkanı CTP'de biraraya geldi
4 Parti başkanı CTP'de biraraya geldi
Siber : Sistem hasta... Ya iyileştirilmeli ya da daha işlevsel yeni bir model arayışına geçilmeli
Siber : Sistem hasta... Ya iyileştirilmeli ya da daha işlevsel yeni bir model arayışına geçilmeli
ALANLI'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA
ALANLI'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim