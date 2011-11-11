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Ercan'a Uçsunlar Limanları Açarız

Egemen Bağış, ''Air Fransa, British Airways Ve Lufthansa Ercan'a uçarsa limanları açarız” dedi.

Ercan'a Uçsunlar Limanları Açarız

Egemen Bağış, ''Air Fransa, British Airways Ve Lufthansa Ercan'a uçarsa limanları açarız” dedi.

11 Kasım 2011 Cuma 08:15
Ercan'a Uçsunlar Limanları Açarız
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Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Air Fransa, British Airways Ve Lufthansa Ercan'a uçarsa limanları açarız” dedi. Brüksel Serbest Üniversitesinin Avrupa Çalışmaları Enstitüsü'nde ''Avrupa'daki Türkiye'' konulu konferans veren ve soruları cevaplandıran Bağış, limanların açılmasıyla ilgili bir soru üzerine, AB'nin KKTC'ye verdiği doğrudan ticaret sözünü Kıbrıs Rum kesimi olmak üzere sadece bir AB üyesinin yerine getirdiğini hatırlatarak kalan 26 üyenin de aynı yolu izlemesi gerektiğini vurguladı.

Brüksel Serbest Üniversitesinin Avrupa Çalışmaları Enstitüsü'nde ''Avrupa'daki Türkiye'' konulu konferans veren ve soruları cevaplandıran Bağış, limanların açılmasıyla ilgili bir soru üzerine, AB'nin KKTC'ye verdiği doğrudan ticaret sözünü Kıbrıs Rum kesimi olmak üzere sadece bir AB üyesinin yerine getirdiğini hatırlatarak kalan 26 üyenin de aynı yolu izlemesi gerektiğini vurguladı.

Bağış, ''Ne zaman Air France, British Airways ve Lufthansa uçakları KKTC'nin Ercan Havaalanı'na uçmaya başlar, aynı gün tüm limanlarımızı, havaalanlarımızı ve hava sahamızı Kıbrıs Rum kesimi gemi ve uçaklarına açarız'' dedi.

TERÖRLE MÜCADELE

Bağış, PKK'nın AB terör örgütleri listesinde olduğunu hatırlatarak bu nedenle tüm AB üyelerinin PKK'yı terör örgütü olarak tanıyıp mücadele etmekle yükümlü olduğunu vurguladı.

''PKK bizim vatandaşlarımıza kurşun sıkıyor ama Avrupalıları da uyuşturucuyla öldürüyor. Çünkü terör örgütü PKK, Avrupa'nın en geniş uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ağını kontrol ediyor'' diyen Bağış, Avrupa şehirlerinin güvenliği açısından terörle mücadelede dayanışma istedi.

Egemen Bağış, ''Avrupalı müttefiklerimiz Brüksel'in güvenliğinin Batman'dan, Paris'in güvenliğinin Diyarbakır'dan ve Berlin'in güvenliğinin Şırnak'tan başladığını anlamalı. Hepimiz birleşmeliyiz. İyi terörist olamaz, adı ister PKK olsun, ister El-Kaide olsun isterse 17 Kasım olsun tüm teröristler kötüdür'' şeklinde konuştu.

Avrupalılardan diğer terör örgütleriyle savaşta gösterdikleri kararlılığı PKK'ya karşı da göstermelerini isteyen Bağış, ''PKK Avrupalıları da öldürüyor. Avrupalıların uyanıp bu uluslararası terör örgütüne karşı tam dayanışma içinde mücadele etmeleri gerekiyor. Beklentimiz, talebimiz ve hak ettiğimiz bu'' dedi.

BAĞIŞ, FÜLE VE CİOLOŞ İLE GÖRÜŞTÜ

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle ile görüştü.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede AB Komisyonunun üye ülkelere götürdüğü, Türkiye'nin AB sürecinde olumlu gündem önerisi ele alındı.

Görüşmenin ardından AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Füle ve Bağış'ın olumlu gündemin Türkiye-AB ilişkilerini yeniden canlandıracağı konusunda mutabık kaldıkları belirtilerek bunun katılım sürecinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğu vurgulandı.

Füle'in ''Türkiye'nin AB için kilit ülke olmaya devam ettiğini ve katılım sürecinin, AB-Türkiye ilişkilerinin çerçevesini belirleyen en etkili araç olarak kalmayı sürdürdüğünü'' vurguladığı aktarılan açıklamada, olumlu gündem oluşturulması için siyasi reformlar konusunda daha yoğun diyalog ve işbirliği, müzakere fasıllarında AB müktesebatına uyum, vize, mobilite ve göç yanında önemli ticari meselelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Füle ve ticaretten sorumlu AB Komiseri Karel De Gucht'un 17-18 Kasım'da İstanbul'a yapacakları ziyarette ticari meselelerin daha ayrıntılı tartışılacağı kaydedildi.

Görüşmede Füle'nin Türkiye'deki kapsayıcı ve katılımcı yeni anayasa çabalarını överek bunun devamını teşvik ettiği bildirildi.

Füle'nin, görüşmede ayrıca Türkiye ve Rum Yönetimi arasında yükselen tansiyon nedeniyle duyduğı endişeyi dile getirdiği aktarıldı.

Son Güncelleme: 11.11.2011 08:15
Anahtar Kelimeler:
HavaEgemenBağışErcanFransaAirBritishAirwaysLufthansaLimanı
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