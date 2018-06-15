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"DP’de Bayramlaşma Gerçekleştirildi"

DP’den yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da DP Lefkoşa İlçe Binası’nda gerçekleştirilen bayramlaşmada, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile DP’nin LTB Başkan adayı Gencay Eroğlu, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

"DP’de Bayramlaşma Gerçekleştirildi"

DP’den yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da DP Lefkoşa İlçe Binası’nda gerçekleştirilen bayramlaşmada, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile DP’nin LTB Başkan adayı Gencay Eroğlu, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

15 Haziran 2018 Cuma 10:26
"DP’de Bayramlaşma Gerçekleştirildi"

Demokrat Parti’de (DP), bayramlaşma gerçekleştirildi.

DP’den yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da DP Lefkoşa İlçe Binası’nda gerçekleştirilen bayramlaşmada, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile DP’nin LTB Başkan adayı Gencay Eroğlu, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

DENKTAŞ

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bayramların aileyi bir arada tutan dayanışma duygusunun çoğaldığı, büyüklerin hatırlandığı, çocukların sevindirildiği, küslerin barıştığı, hoşgörü, sosyalleşme ve manevi bağların güçlendiği günler olduğunu kaydetti.

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Bayram tatili süresini, kızgınlık, kırgınlık, öfkeyi bir kenara bırakarak dostlukla, sevgi ile birbirimize sarılarak geçirmenin herkesin özlemi olduğunu ifade eden Denktaş, tüm halkın ve İslam âleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Denktaş ayrıca, bayram tatili süresince vatandaşları özellikle trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GENCAY EROĞLU

DP LTB Başkan adayı Gencay Eroğlu da, içerisinde sevgi, saygı, hoşgörü, empati, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği barındıran Ramazan Bayramı’nın tüm halka ve insanlığa bolluk, bereket, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Gencay Eroğlu, 24 Haziran’da halkın destek ve oyunu da talep ederek, “Ben ve ekibim, Lefkoşamızın geleceği için her kesimin oyunu bekliyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 15.06.2018 13:52
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