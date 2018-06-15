"DP’de Bayramlaşma Gerçekleştirildi"

Demokrat Parti’de (DP), bayramlaşma gerçekleştirildi.

DP’den yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da DP Lefkoşa İlçe Binası’nda gerçekleştirilen bayramlaşmada, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile DP’nin LTB Başkan adayı Gencay Eroğlu, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

DENKTAŞ

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bayramların aileyi bir arada tutan dayanışma duygusunun çoğaldığı, büyüklerin hatırlandığı, çocukların sevindirildiği, küslerin barıştığı, hoşgörü, sosyalleşme ve manevi bağların güçlendiği günler olduğunu kaydetti.

Denktaş ayrıca, bayram tatili süresince vatandaşları özellikle trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GENCAY EROĞLU

DP LTB Başkan adayı Gencay Eroğlu da, içerisinde sevgi, saygı, hoşgörü, empati, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği barındıran Ramazan Bayramı’nın tüm halka ve insanlığa bolluk, bereket, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Gencay Eroğlu, 24 Haziran’da halkın destek ve oyunu da talep ederek, “Ben ve ekibim, Lefkoşamızın geleceği için her kesimin oyunu bekliyoruz” dedi.