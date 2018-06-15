DP İlçe Binası İşgal edildi

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demokrat Parti Güzelyurt İlçe Binası işgal edildi. Demokrat Parti Güzelyurt İlçe Başkanı Ahmet Alasya tarafından sosyal paylaşım platformu Facebooktaki kişisel profilinden yapılan açıklamada, DP Güzelyurt İlçe Binası dün öğleden sonra bir grup CTP militanı ve bazı bürokratlar tarafından işgal edilerek binaya CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı ile Meclis Üyesi adaylarının posterleri asıldı.

Demokrat Parti Güzelyurt İlçe Binasının işgal altında olduğunu duyuran Alasya tüm partililere yaptığı açıklamada partinin kilitlerinin kırılarak içeriye girildiğinin ve posterlerin asıldığını belirtti. Demokrat Parti Güzelyurt İlçe Başkanı Ahmet Alasya'nın paylaşımı şu şekildedir : Değerli örgütlerim,partililerim saygıdeğer Güzelyurt’lular:Dün akşam saat 20.00 sularında,başlarında üst kademe bürokratı da bulunduğu çıkarcı kabadayı militanlar C T P sempatizanı bir gurup DEMOKRAT PARTİ ilçe binamızı basarak kilitleri kırıp içeriye girip parti binamızı işgal etmişlerdir.Parti binamız işgal altındadır.Üzüntülerimi bildiriyorum.Partimizi bu hale getirenler utansın.Artık silkinip kendimize gelme zamanı gelmiştir.Bu arada Ramazan Bayramınızı kutlar, saygılarımı sunarım.