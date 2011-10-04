DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZGÜRGÜN ANKARAYA GİDİYOR

ÖZGÜRGÜN, TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU'NUN YENİ YASAMA YILININ İLK TOPLANTISINA DA KATILARAK KONUŞMA YAPACAK
Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun yeni yasama yılının ilk toplantısına katılmak ve üst düzey devlet yetkilileriyle resmi temaslarda bulunmak üzere yarın sabah saat 07.00’de Ankara’ya gidiyor.
Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi açıklamasına göre, Çarşamba günü yapılacak toplantıda, Bakan Özgürgün, Kıbrıs konusunda gelinen son aşama hakkında komisyon üyelerine bilgi verecek.
Açıklamada, Özgürgün’ün, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun yeni yasama yılının ilk toplantısına katılıp konuşma yapacak ilk bakan olacağı kaydedildi.
ANLAŞMA İMZALANACAK
Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün’ün Ankara temasları çerçevesinde, Perşembe günü saat 14.00’de AB Bakanı Egemen Bağış ile görüşeceği, görüşme sonrasında Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye AB Bakanlığı arasında eğitim değişim programı anlaşması imzalanacağı belirtildi.
Üst düzey devlet yetkilileriyle resmi temaslarda da bulunacak olan Özgürgün’ün, Perşembe günü KKTC’ye dönmesi bekleniyor.