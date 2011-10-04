Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün Ankara 'ya gitti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun yeni yasama yılının ilk toplantısına katılmak ve üst düzey devlet yetkilileriyle resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Ankara’ya
gitti.
Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi’nin açıklamasına göre, yarın yapılacak toplantıda, Bakan Özgürgün, Kıbrıs konusunda gelinen son aşama hakkında komisyon üyelerine bilgi verecek.
Açıklamada, Özgürgün’ün, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun yeni yasama yılının ilk toplantısına katılıp konuşma yapacak ilk bakan olacağı kaydedildi.
ANLAŞMA İMZALANACAK
Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün’ün Ankara temasları çerçevesinde, Perşembe günü saat 14.00’de AB Bakanı Egemen Bağış ile görüşeceği, görüşme sonrasında Dışişleri Bakanlığı ile
Türkiye AB Bakanlığı arasında eğitim değişim programı anlaşması imzalanacağı belirtildi.
Üst düzey devlet yetkilileriyle resmi temaslarda da bulunacak olan Özgürgün’ün, Perşembe günü KKTC’ye dönmesi bekleniyor.