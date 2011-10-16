Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Hatay’da bir alışveriş merkezinin açılışına şeref konuğu olarak katıldı.

DP’den yapılan açıklamaya göre, Hatay-Antakya’nın ilk alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan 98 metrekarelik inşaat alanında 37 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip 100 milyon dolara mal olan “Prime Mall Antakya” düzenlenen törenle hizmete girdi.

Hataylı bazı milletvekillerinin ve üst düzey yetkililerin de katıldığı açılışta DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, açılışa gelenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.