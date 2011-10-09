DENKTAŞ, Erken Seçim Bekliyorum!

DP GİRNE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞI’NA YENİDEN NECİP CEM GÜNEYLİOĞLU SEÇİLDİ

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, ülkenin son derece zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, 2012’nin ilk yarısında erken seçim beklediğini yineledi.

DP’nin iktidara talip olduğunu kaydeden Serdar Denktaş, hedeflerinin; Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin yükseltilmesi olduğunu söyledi.

DP’den yapılan açıklamaya göre, DP Girne Gençlik Kolları Başkanlığı’na yeniden Necip Cem Güneylioğlu seçildi.

DP Girne İlçe Binası’nda dün yapılan olağan kongrede Güneylioğlu başkanlığında oluşan DP Girne Gençlik Kolları Yönetim Kurulu’nda Orhan Özdemir, Mert Uğur, Mehmet Tarım, Deniz İpek ve Ersen Ataksoy yer alıyor.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, DP Girne Gençlik Kolları Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, özverili çalışmalarından dolayı DP Gençlik Kolları’nı kutladığını belirtti. Denktaş, “Gençler vasıtasıyla bu partinin geleceğini bugünden çok daha iyi olduğunu görüyorum. Bu nedenle sizi hem kutluyorum hem de büyük bir şükranla kucaklıyorum” dedi.

“DP GÜÇLENEREK YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR”

DP’nin, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, örgütleriyle daha güzel günlere gideceğinin altını çizen Denktaş, şöyle devam etti:

“Demokrat Parti, her geçen gün daha da güçlenerek, bilinçli kadrosunu genişleterek, hedefini daha somut hale getirerek, vizyonunu her geçen gün geliştirerek, başlangıçta ortaya koyduğu ilkelerden asla kopmadan yoluna güçlenerek devam etmektedir”.

Konuşmasında ülkedeki iç ve dış gelişmelerle ilgili bilgi de veren Serdar Denktaş, ülkenin son derece zor bir dönemden geçtiğine işaret etti.

ÖZDEĞİRMENCİ

DP Girne İlçe Başkanı Mustafa Özdeğirmenci de konuşmasında, ülkenin geleceği olan gençlere her zaman inandıklarını ve güvendiklerini belirtti.

DP’nin ilk seçimlerden büyük bir zaferle çıkacağına olan inancını kaydeden Özdeğirmenci, iktidar partisinin gençlere verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getirmediğini ve gençlere sahip çıkılmadığını savundu. Özdeğirmenci, “İktidar partisi sadece yandaşlarına kağıt üzerinde arsa dağıtıyor, bunu kınıyoruz” dedi.