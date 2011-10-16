Demokrat Parti 17 Aralık'ta Kurultay Yapıyor

GİRNE İLÇE BAŞKANLIĞINA MUSTAFA ÖZDEĞİRMENCİ GETİRİLDİ

DENKTAŞ: “HEDEF İLK SEÇİMLERDE TEK BAŞINA İKTİDAR”

ŞONYA: “CTP’NİN YAPTIRDIĞI ANKETE GÖRE, OYUMUZ İKİYE KATLANDI”

Demokrat Parti (DP) kurultayının 17 Aralık’ta toplanacağı açıklandı.

Kurultay öncesi ilçe kongrelerini toplayan Demokrat Parti’nin Girne İlçe Başkanlığı’na, dün yapılan 8’inci olağan kongrede tek aday Mustafa Özdeğirmenci getirildi.

DP’den verilen bilgiye göre, Oscar Vuni Palace Otel’de gerçekleşen kongrede, parti ilçe organları ile 17 Aralık’ta gerçekleşecek DP Genel Kurulu’nda yapılacak Parti Meclisi seçimleri için Girne adayları da belirlendi.

Kemal Öztürk başkanlığındaki kongrede Faaliyet Raporu ile Mali Rapor oy birliğiyle onaylandı.

Kongrede Sedat Hacımehmet, Mehmet Yılmaz, Gülsen Kıroğlu, Ömer Delakoy, Mustafa Mohaç, Gülay Deryagil, Ercan Alp, Yücel Kesiner, Alptekin Güneş, Derviş Refiker oy birliği ile İlçe Yönetim Kurulu üyesi seçildi.

İlçe disiplin kuruluna ise oybirliği ile Hasan Eşref, Yusuf Soytürk, Hüseyin Peynirci, Ali Osman Hürrüstem ve Sedrettin Çınaroğlu getirildi.

17 Aralık’ta gerçekleşecek DP Genel Kurulu’nda Parti Meclisi için yarışacak isimler ise Ersoy Anıldı, Yücel Aşan, Osman Çolak, Hasan Birinci, Hüda Hüdaverdi, Zeki Tan, Veleddin Öztürk, Mustafa Keyfiala, Vedat Mısırlısoy, Turgay Çağer, Ahmet Ataksoy ve Enver Hoca olarak belirlendi.

HEDEF İKTİDAR

Kongrede konuşan Genel Başkan Serdar Denktaş, DP’nin kurulduğu 1992 yılından beri hem iç hem de dıştan gelen asılsız, iftiraya dayalı baskılara maruz kaldığını söyledi.

Denktaş, “DP, 2006 yılından beri muhalefette, 2000’li yıllardan beri hem iç hem de dıştan saldırıların altında. Kurulduğumuz 1992’den beri özellikle bize muhalif, bizden korkan kesimlerin asılsız, iftiraya dayalı, çirkef gibi kokan yalanlarının altında bildiği doğrudan şaşmadan, hedeflerini doğru koyarak, ortamı doğru okuyarak, başı dik, Anavatan’dan kopmadan ve halkımızın haklarını da koruyacak kadar mağrur bir şekilde büyüyerek, güçlenerek yoluna devam etmektedir. Bu andan itibaren de hedef artık ilk seçimlerde tek başına iktidardır” dedi.

Denktaş, parti misyonunun partizanlığı ortadan kaldırmak, demokrasinin işlediği, hak edenin hakkını rica etmeden alabildiği, gençlere geleceğe güvenle bakabileceği bir KKTC oluşturmak olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin gelişimini hayretle izlediğini, 75 milyonluk bir ülkede vatandaşın sağlık hizmetlerini istediği an, istediği yerde alabildiğini belirten Denktaş, “Emekli olduktan sonra hastalandığımızda doktor seçme, hastane seçme hakkı niye benim insanımda da olmasın? Niye 75 milyonda yapılabilen 250 bin kişilik memlekette yapılamasın? Bu kadar mı akılsızız…” diye konuştu.

Denktaş, “Yalandan uzak, kolaycılığa kapılmadan, çok daha fazla çalışmalıyız. Bu ülke hepimizin” diye de ekledi.

ŞONYA

Genel Sekreter Bengü Şonya da, DP’nin altı ay önce yaptırdığı kamuoyu araştırmasında oy oranının yüzde 13.9 çıktığını, son dönemde CTP tarafından yaptırılan fakat gizli tutulan kamuoyu araştırmasında ise DP’nin 2009 seçimlerdeki oyunu en az ikiye katladığını kaydetti.

Şonya, muhalefette olmasına rağmen DP’nin yanında duranların parti için değerine de vurgu yaptı.

ÖZDEĞİRMENCİ

Girne İlçe Başkanı Mustafa Özdeğirmenci de, “Üretimi engellenen veya üretimi pazarlanamayan bir ülkenin ekonomisi her zaman tabana vurur. Bugün ülkemizde yaşadıklarımız bunun bir örneğidir. Sorumlusu ise plan ve programı olmayan geçmiş CTP, bugün için ise UBP’dir. KKTC halkının hakketmediği yaşamı layık gören UBP hükümetine halkımız elbette hesap soracaktır” dedi.