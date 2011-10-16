Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Demokrat Parti 17 Aralık'ta Kurultay Yapıyor

Demokrat Parti (DP) kurultayının 17 Aralık’ta toplanacağı açıklandı.

Demokrat Parti 17 Aralık'ta Kurultay Yapıyor

Demokrat Parti (DP) kurultayının 17 Aralık’ta toplanacağı açıklandı.

16 Ekim 2011 Pazar 15:52
Demokrat Parti 17 Aralık'ta Kurultay Yapıyor
banner238

GİRNE İLÇE BAŞKANLIĞINA MUSTAFA ÖZDEĞİRMENCİ GETİRİLDİ

DENKTAŞ: “HEDEF İLK SEÇİMLERDE TEK BAŞINA İKTİDAR”

ŞONYA: “CTP’NİN YAPTIRDIĞI ANKETE GÖRE, OYUMUZ İKİYE KATLANDI”

 Demokrat Parti (DP) kurultayının 17 Aralık’ta toplanacağı açıklandı.

Kurultay öncesi ilçe kongrelerini toplayan Demokrat Parti’nin Girne İlçe Başkanlığı’na, dün yapılan 8’inci olağan kongrede tek aday Mustafa Özdeğirmenci getirildi.

DP’den verilen bilgiye göre, Oscar Vuni Palace Otel’de gerçekleşen kongrede, parti ilçe organları ile 17 Aralık’ta gerçekleşecek DP Genel Kurulu’nda yapılacak Parti Meclisi seçimleri için Girne adayları da belirlendi.

Kemal Öztürk başkanlığındaki kongrede Faaliyet Raporu ile Mali Rapor oy birliğiyle onaylandı.
Kongrede Sedat Hacımehmet, Mehmet Yılmaz, Gülsen Kıroğlu, Ömer Delakoy, Mustafa Mohaç, Gülay Deryagil, Ercan Alp, Yücel Kesiner, Alptekin Güneş, Derviş Refiker oy birliği ile İlçe Yönetim Kurulu üyesi seçildi.

İlçe disiplin kuruluna ise oybirliği ile Hasan Eşref, Yusuf Soytürk, Hüseyin Peynirci, Ali Osman Hürrüstem ve Sedrettin Çınaroğlu getirildi.

17 Aralık’ta gerçekleşecek DP Genel Kurulu’nda  Parti Meclisi için yarışacak isimler ise Ersoy Anıldı, Yücel Aşan, Osman Çolak, Hasan Birinci, Hüda Hüdaverdi, Zeki Tan, Veleddin Öztürk, Mustafa Keyfiala, Vedat Mısırlısoy, Turgay Çağer, Ahmet Ataksoy ve Enver Hoca olarak belirlendi.

HEDEF İKTİDAR

Kongrede konuşan Genel Başkan Serdar Denktaş, DP’nin kurulduğu 1992 yılından beri hem iç hem de dıştan gelen asılsız, iftiraya dayalı baskılara maruz kaldığını söyledi.

Denktaş, “DP, 2006 yılından beri muhalefette, 2000’li yıllardan beri hem iç hem de dıştan saldırıların altında. Kurulduğumuz 1992’den beri özellikle bize muhalif, bizden korkan kesimlerin asılsız, iftiraya dayalı, çirkef gibi kokan yalanlarının altında bildiği doğrudan şaşmadan, hedeflerini doğru koyarak, ortamı doğru okuyarak, başı dik, Anavatan’dan kopmadan ve halkımızın haklarını da koruyacak kadar mağrur bir şekilde büyüyerek, güçlenerek yoluna devam etmektedir. Bu andan itibaren de hedef artık ilk seçimlerde tek başına iktidardır” dedi.

Denktaş, parti misyonunun partizanlığı ortadan kaldırmak, demokrasinin işlediği, hak edenin hakkını rica etmeden alabildiği, gençlere geleceğe güvenle bakabileceği bir KKTC oluşturmak olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin gelişimini hayretle izlediğini,  75 milyonluk bir ülkede vatandaşın sağlık hizmetlerini istediği an, istediği yerde alabildiğini belirten Denktaş, “Emekli olduktan sonra hastalandığımızda doktor seçme, hastane seçme hakkı niye benim insanımda da olmasın?  Niye 75 milyonda yapılabilen 250 bin kişilik memlekette yapılamasın? Bu kadar mı akılsızız…” diye konuştu.

Denktaş, “Yalandan uzak, kolaycılığa kapılmadan, çok daha fazla çalışmalıyız. Bu ülke hepimizin” diye de ekledi.

ŞONYA

Genel Sekreter Bengü Şonya da, DP’nin altı ay önce yaptırdığı kamuoyu araştırmasında oy oranının yüzde 13.9 çıktığını, son dönemde CTP tarafından yaptırılan fakat gizli tutulan kamuoyu araştırmasında ise DP’nin 2009 seçimlerdeki oyunu en az ikiye katladığını kaydetti.

Şonya, muhalefette olmasına rağmen DP’nin yanında duranların parti için değerine de vurgu yaptı.

ÖZDEĞİRMENCİ

Girne İlçe Başkanı Mustafa Özdeğirmenci de, “Üretimi engellenen veya üretimi pazarlanamayan bir ülkenin ekonomisi her zaman tabana vurur. Bugün ülkemizde yaşadıklarımız bunun bir örneğidir. Sorumlusu ise plan ve programı olmayan geçmiş CTP, bugün için ise UBP’dir. KKTC halkının hakketmediği yaşamı layık gören UBP hükümetine halkımız elbette hesap soracaktır” dedi.

Son Güncelleme: 16.10.2011 15:52
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGirneDpKongreKurultay17 AralıkDemokrat Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 Parti başkanı CTP'de biraraya geldi
4 Parti başkanı CTP'de biraraya geldi
Siber : Sistem hasta... Ya iyileştirilmeli ya da daha işlevsel yeni bir model arayışına geçilmeli
Siber : Sistem hasta... Ya iyileştirilmeli ya da daha işlevsel yeni bir model arayışına geçilmeli
ALANLI'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA
ALANLI'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim