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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi!

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmeye, TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi!

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmeye, TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katıldı.

26 Nisan 2018 Perşembe 20:44
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi!

MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, ERDOĞAN TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmeye, TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de kabulde hazır bulundu.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın davetiyle Ankara’da bulunan Meclis Divan Heyeti resmi temaslarda bulunuyor. 

 

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MeclisBaşkanıUluçayERDOĞANTarafındanKabulEdildi
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