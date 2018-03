Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Başbakan’la açık ve net konuştum. Başarılı olmanı istiyorum. Benden faydalan diye”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Bayrak Haber’de yayınlanan ‘Düşünce Fırtınası’ adlı programa katılarak Kıbrıs konusu, ekonomi, siyasi ve sosyal konuları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, 30-31 Ekim tarihlerinde New York’ta yapılacak zirve öncesinde Rum Lider Hristofyas ile 19 toplantı gerçekleştirerek, tüm konuların başlıklarını ele aldıklarını ve bu başlıkları kapatmaya çalıştıklarını anlattı.

Bütün bu süreç içerisinde, Türk tarafının yapıcı olduğunu ifade eden Eroğlu, Rum tarafının Kıbrıs Türkünden farklı olarak dünya tarafından tanına bir devlet olduğunu, bu durumun da Hristofyas’ın görüşmelerdeki elini güçlendirdiğini ve anlaşmaya yanaşmadığını söyledi.



Rum Ulusal Konsey’in toplandığını ancak toplantı sonrasında açıklama yapılmadığını ifade eden Eroğlu, Hristofyas’ın bir anlaşmaya imza koyacak cesarete sahip olmadığını, New York’a da bu şekilde gidiyor olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Türk tarafının görüşme masasında samimi davrandığını, adımlar attığını, ancak aynı tutumu Rum tarafından göremediğini ifade eden Eroğlu, Kıbrıs Türkü’nün adımlarına karşılık alamadığını ve başlıkları kapatamadan New York’a gidiyor olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, New York’ta yakınlaşma sağlamaya çalışacaklarına vurgu yaptı, ancak kıyaslandığı zaman Türk tarafının daha çok anlaşma istediğinin görüldüğünü belirtti.

Türk tarafının, Rum tarafının her istediğine evet diyecek hali olmadığını da vurgulayan Eroğlu, görüşmelerde 6 başlık bulunduğunu, Türk tarafının, bu başlıklarda da olumlu adımlar attığını söyledi.

Ekonomi konusunda hemen hemen anlaşmaya varıldığını kaydeden Eroğlu, geriye en önemli konular olan mülkiyet, toprak, garantiler, yönetim ve güç paylaşımının kaldığını anlattı.

Rum liderin toprak konusunda anlaşmaya varılmadan mülkiyette anlaşmaya varılamayacağını söylediğini kaydeden Eroğlu, Rum tarafının 165 bin göçmeni bulunduğunu, bu şartlarda Türk tarafının kalacak yeri kalmayacağını söyledi.

Eroğlu, Hristofyas 1974 öncesine dönme düşüncesinde olduğunu ancak bunun mümkün olamayacağını kaydederek, göçmenliğin insan hayatını olumsuz etkilediğini ifade etti.

“KKTC bir devlettir ve icraat yapma hakkı vardır” diyen Eroğlu, hiçbir devletin de kendi vatandaşını sokağa atmayacağını vurguladı.

Kıbrıs konunsun 48 yıldır görüşüldüğünü anımsatan Eroğlu, vakit kaybetmeden gerçekler ışığında bir anlaşmaya varma yöntemi bulmanın önemine işaret etti.

Rum tarafında Mart ayında seçim kampanyası başlayacağını ve o şartlarda görüşmeleri sürdürmenin zor olacağını belirten Eroğlu, Mart’a kadar bir yere varmak gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Türk tarafının ortaya koyduğu görüşlerin kabul edilemeyecek gibi olmadığını, Rum tarafının niyeti olması halinde bir anlaşma sağlanabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, bir anlaşmanın al-ver ile sonuçlanabileceğini ancak bunun sadece Türk tarafının vermesi ile mümkün olmadığını da vurguladı.

Eroğlu, New York’tan artık bir sonuç çıkması gereğine de dikkat çekti.,

Cumhurbaşkanı Eroğlu, New York’un keskin bir viraj olduğunu kaydetti ve yarından itibaren New York çalışmalarına başlanacağını söyledi.



Eroğlu, “temennim Rum tarafı Kıbrıs’ta kendileri kadar yaşama hakkına sahip Türkler olduğunu ve insanların barış içinde bu topraklarda yaşaması, düşmanlık tohumları içine girmemesi gerektiğini anlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de başlattığı petrol ve Doğal Gaz arama çalışmalarına da değindi,

Eroğlu, doğal gaz arama çalışmalarının başlanacağını duyduğu zaman Rum Lider Hristofyas’a görüşmelerde bir sorun yaşanmaması açısında bu çalışmaları ertelemesi gerektiğini ilettiğini ancak Hristofyas’ın bunu kabul etmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk’ünün görüşmelerdeki elinin güçlenmesi ve yarınların daha güzel olması için ekonomik tedbirlerin alınmasının da önemini vurguladı.

Eroğlu, yaptığı görevler, halkla iç içe olması ve yaşadığı tecrübelerden dolayı ülkenin durumunu iyi bildiğini ifade etti.

Türkiye ile yaşanan sıkıntılar karşısında ekonomik işbirliği protokolü gereğine inandığını ve yapılan toplantılar ile görüşmeler sonucunda bu protokolün ortaya çıktığını anlatan Eroğlu, bu protokolün bir harita gibi olduğunu ve alınacak tedbire yol gösterdiğini kaydetti.



Kendisinin bir karar almadan önce parti, kurum kuruluşlarla istişare ettiğini belirten Eroğlu, bunun yararını dile getrdi ve karar aldıktan sonra kararın geri alınmasının sıkıntı vereceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, Hükümetin başarılı olmasını istediğini çünkü hükümetin başarılı olması halinde halkın da mutlu olduğunu ifade etti.

Eroğlu, ekonomik konularda herkesin görüş ortaya koyması halinde sorunların daha kolay aşılacağına işaret etti ve istenmesi halinde hükümete yardımcı olmaya hazır olduğunu yineledi.

Herkesin halkın mutluluğunu istediğini ifade eden Eroğlu, kendisinin bakanlar kurulu toplantısında vatandaşın memnuniyetsizliğini dile getirdiğini ve bu memnuniyetsizliğin de erken seçime dahi yol açabileceği uyarısında bulunduğunu anımsattı.



Erken seçimin ülkeye yararı olmayacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Eroğlu, “Başbakan’la açık ve net konuştum. Başarılı olmanı istiyorum. Benden faydalan diye” ifadelerini kullandı.