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 CTP'nin Girne Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Birol Karaman önceki gün Girne İnisiyatifi'nin düzenlediği bahar pikniğine katıldı.

CTP’den verilen bilgiye göre, piknikte konuşma gerçekleştiren Karaman, "Biz bu işi birlikte başaracağız. Amacımız Girne'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek. Bunu da bizlerden başkası yapamaz" dedi. 

 CTP'nin Girne Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Birol Karaman önceki gün Girne İnisiyatifi'nin düzenlediği bahar pikniğine katıldı.

CTP’den verilen bilgiye göre, piknikte konuşma gerçekleştiren Karaman, "Biz bu işi birlikte başaracağız. Amacımız Girne'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek. Bunu da bizlerden başkası yapamaz" dedi. 

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:39
 CTP'nin Girne Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Birol Karaman önceki gün Girne İnisiyatifi'nin düzenlediği bahar pikniğine katıldı.

KARAMAN: “AMACIMIZ GİRNE'Yİ DAHA YAŞANABİLİR BİR YER HALİNE GETİRMEK”

 CTP'nin Girne Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Birol Karaman önceki gün Girne İnisiyatifi'nin düzenlediği bahar pikniğine katıldı. 


CTP’den verilen bilgiye göre, piknikte konuşma gerçekleştiren Karaman, "Biz bu işi birlikte başaracağız. Amacımız Girne'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek. Bunu da bizlerden başkası yapamaz" dedi. 

Adaylığının açıklanmasının ardından toplumun tüm kesimlerinden gelen destek için teşekkür eden Karaman, seçilmesi halinde, bu inançla Girne'yi geri alacaklarını belirtti.

Son Güncelleme: 07.05.2018 16:52
Anahtar Kelimeler:
AçıklamasıGirneCtp
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