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CTP Girne belediye başkan adayı kim oldu?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 24 Haziran’da gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik belediye başkan adayı belirleme çalışmalarında sona yaklaştı.

CTP Girne belediye başkan adayı kim oldu?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 24 Haziran’da gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik belediye başkan adayı belirleme çalışmalarında sona yaklaştı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:46
CTP Girne belediye başkan adayı kim oldu?

CTP, Girne belediye başkan adayını belirledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 24 Haziran’da gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik belediye başkan adayı belirleme çalışmalarında sona yaklaştı. Seçimlerde 16 bölgede belediye başkan adayı gösterecek olan CTP, önceki gün Birol Karaman’ın Girne Belediye Başkan adaylığını onayladı. Buna göre belirlenmiş belediye başkan adayları şöyle:

Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Benli, Alayköy Belediye Başkan adayı Hulisi Manisoy, Akıncılar Belediye Başkan adayı Hasan Barbaros, Geçitkale Belediye Başkan adayı Hasan Öztaş, Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar, Akdoğan Belediye Başkan adayı Ahmet Latif, Dikmen Belediye Başkan adayı Yüksel Çelebi, Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Lefke Belediye Başkan adayı Aziz Kaya, Dipkarpaz Belediye Başkan adayı Suphi Coşkun, Yeni Boğaziçi Belediye Başkan adayı Sertaç Yalçın, Mehmetçik Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli, Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer, Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler, Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman.

Anahtar Kelimeler:
CtpGirneBelediyeBAŞKANADAYI
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