CTP Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Okulları Ziyaret Etti.

CTP GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OKULLARI ZİYARET ETTİ…

“MAĞUSA BELEDİYESİ KAYBETTİĞİ İTİBARINI YENİDEN KAZANACAK”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer seçim çalışmaları çerçevesinde okulları ziyaret etti.



CTP’den yapılan açıklamaya göre Adalıer, iki dönemdir Belediye Meclis üyeliği de yaptığını hatırlatarak, Belediye’nin ve kentin sorunlarını çok iyi bildiğini, çözümler için de ekibi ile birlikte hazır olduğunu kaydetti.



Adalıer, “Halk da çalışan da Belediye’den umudunu kesti. Sözler tutulmadı, hizmet götürülmedi, yurttaş arayış içinde ve ben tam da bu noktada adayım. Tutamayacağım tek bir söz vermeden bu yarıştan alnımızın akıyla çıkacağız. Mağusalının alternatifi vardır. CTP yerel yönetimler konusunda rüştünü ispat etmiş tek partidir. Mağusa Belediyesine kaybettiği itibarını yeniden kazandıracağız” ifadelerini kullandı.



Esnafın plansızlık nedeniyle kan ağladığını, öğrencilerin keşmekeş içinde trafikte okula yetişmeye çalıştığını, bitmeyen yolların, kırık dökük kaldırımların, toz içerisinde bir şehrin Mağusalı’nın yaşam kalitesini aşağıya çektiğini ileri süren Adalıer, halkın bunu hak etmediğini, 24 Haziran’dan sonra hak ettiği hizmeti alacağını ifade etti.







Adalıer, Serbest Bölge’den Glapsides’e kadar olan sahil şeridini araçlara, bisikletliler ve yayalara açacaklarını, sahil boyunca parklar, cafeler açacaklarını açıkladı.



“Dört yıldır kente tek kuruşluk yatırım yapılmadı” diyen Adalıer, Gazimağusa’nın turizmden daha fazla kazanmasını sağlayacaklarını belirtti.



Adalıer, kültür başkenti olan Gazimağusa’nın yeni dönemde hak ettiği değeri göreceğini söyledi.



Suriçi’nin açık hava müzesi olduğunu ifade eden Adalıer, kentteki sivil toplum örgütleri, iş adamları ve üniversiteler ile dayanışma içinde bölgeyi kalkındıracaklarını kaydetti.