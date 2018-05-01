CTP, Esentepe’den Belediye Başkan Adayı Çıkarmayacak...

YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI...

“PARTİNİN TAVRI GÜÇLÜ VE DONANIMLI BELEDİYE MECLİSİ LİSTESİYLE SEÇİME GİRMEK”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 24 Haziran’daki yerel seçimde Esentepe’den belediye başkan adayı göstermeyecek, hiçbir bağımsız adayı da desteklemeyecek.

Esentepe için seçime, sadece CTP belediye meclis üyesi listesiyle gidilecek, bunun için siyasi kampanya yürütülecek.

CTP Girne İlçesi yönetimi, bu konudaki kararını ve tavrını yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, “Esentepe Belediyesi’nde gelinen son durum sürdürülebilir mali yapıyı maalesef mümkün kılmamaktadır. Var olan gerçekler ışığında mevcut belediye başkanı veya başka bağımsız adayın desteklenmesinin CTP açısından doğru olmayacağı kararı verildi. CTP’nin tavrı güçlü ve donanımlı belediye meclisi listesiyle seçime girmek, yerel yönetim reformlarının gerçekleşmesine katkı sağlamak, destek olmak, reformlar gerçekleşene kadar emekçilerin geriye dönük maaşlarının ödenmesi, tüm mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele vermek olacak” denildi.

Yeni seçilecek belediye yönetiminin önceliğinin yeni yatırımlar değil belediye emekçileri ve belde esnafının mağduriyetlerinin giderilmesi olması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada şu değerlendirmelere yer verdi:

“Esentepe Belediyesi geçmiş dönemlerdeki yerel ve merkezi yönetimlerin kötü yönetimleri sonucunda 2014’e mali açından dezavantajlarla başlamıştı . Zor bir göreve başlayan yeni belediye başkanının sıkı mali disiplinle bu dezavantajlı durumdan kurtulma çabası olmalıydı. Gelinen noktada ilçe yönetimimizin telkin ve yardım taleplerine rağmen maaş gerilikleri başlangıç noktasından daha da geride. Belediyenin mali yapısının sürdürülebilirliği çok güç hale geldi. Bunu üzülerek izliyoruz. Kamuoyuna yansıyan son gelişmeler de CTP olarak bizleri Esentepe Belediye seçimleri için karar üretmeye itti. Bu çerçevede, belediye meclisi üyesi adaylarımızla siyasi kampanya geliştireceğimizi, başkanlıkla ilgili herhangi bir kampanyaya dahil olmayacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

