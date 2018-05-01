Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104283
ALTIN
172.051
DOLAR
4.0885
STERLİN
5.5790
EURO
4.9081
Posta çalışanı hırsızlık yaptı, tutuklandı
POSTA ÇALIŞANI TUTUKLANDI
Erhürman: “Önümüzdeki hedef iş güvenliği''
ERHÜRMAN: “ÖNÜMÜZDEKİ HEDEF İŞ GÜVENLİĞİ''
Artık tuz da koktu...
ARTIK TUZ DA KOKTU
Postanede paket vurgunu
POSTANEDE PAKET VURGUNU
banner256
Flaş Haber
Artık tuz da koktu...
Kapat

CTP, Esentepe’den Belediye Başkan Adayı Çıkarmayacak...

CTP, Esentepe’den Belediye Başkan Adayı Çıkarmayacak...

01 Mayıs 2018 Salı 12:59
CTP, Esentepe’den Belediye Başkan Adayı Çıkarmayacak...

YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI...

“PARTİNİN TAVRI GÜÇLÜ VE DONANIMLI BELEDİYE MECLİSİ LİSTESİYLE SEÇİME GİRMEK”
 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 24 Haziran’daki yerel seçimde Esentepe’den belediye başkan adayı göstermeyecek, hiçbir bağımsız adayı da desteklemeyecek. 
Esentepe için seçime, sadece CTP belediye meclis üyesi listesiyle gidilecek, bunun için siyasi kampanya yürütülecek.
CTP Girne İlçesi yönetimi, bu konudaki kararını ve tavrını yazılı açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, “Esentepe Belediyesi’nde gelinen son durum sürdürülebilir mali yapıyı maalesef mümkün kılmamaktadır. Var olan gerçekler ışığında mevcut belediye başkanı veya başka bağımsız adayın desteklenmesinin CTP açısından doğru olmayacağı kararı verildi. CTP’nin tavrı güçlü ve donanımlı belediye meclisi listesiyle seçime girmek, yerel yönetim reformlarının gerçekleşmesine katkı sağlamak, destek olmak, reformlar gerçekleşene kadar emekçilerin geriye dönük maaşlarının ödenmesi, tüm mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele vermek olacak” denildi.
Yeni seçilecek belediye yönetiminin önceliğinin yeni yatırımlar değil belediye emekçileri ve belde esnafının mağduriyetlerinin giderilmesi olması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada şu değerlendirmelere yer verdi:
 “Esentepe Belediyesi geçmiş dönemlerdeki yerel ve merkezi yönetimlerin kötü yönetimleri sonucunda 2014’e mali açından dezavantajlarla başlamıştı . Zor bir göreve başlayan yeni belediye başkanının sıkı mali disiplinle bu dezavantajlı durumdan kurtulma çabası olmalıydı.  Gelinen noktada ilçe yönetimimizin telkin ve yardım taleplerine rağmen maaş gerilikleri başlangıç noktasından daha da geride. Belediyenin mali yapısının sürdürülebilirliği çok güç hale geldi. Bunu üzülerek izliyoruz. Kamuoyuna yansıyan son gelişmeler de CTP olarak bizleri Esentepe Belediye seçimleri için karar üretmeye itti.  Bu çerçevede, belediye meclisi üyesi adaylarımızla siyasi kampanya geliştireceğimizi, başkanlıkla ilgili herhangi bir kampanyaya dahil olmayacağımızı kamuoyuna duyururuz.”
 


Son Güncelleme: 01.05.2018 16:11
Anahtar Kelimeler:
CtpYerelSeçimHazırlıkları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ombudsman Emine Dizdarlı'dan 1 Mayıs İşçi Bayramı açıklaması...
Ombudsman Emine Dizdarlı'dan 1 Mayıs İşçi Bayramı açıklaması...
Kıbrıs Sosyalist Partisi 1 Mayıs Mesajı Yayımladı Ve Çağrı Yaptı!
Kıbrıs Sosyalist Partisi 1 Mayıs Mesajı Yayımladı Ve Çağrı Yaptı!
Hür-iş’ten 1 Mayıs Mesajı...
Hür-iş’ten 1 Mayıs Mesajı...
CTP'den 1 mayıs açıklaması...
CTP'den 1 mayıs açıklaması...
Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü Mağusa'da Kentsel Felaketle Karşı Karşıya Olunduğunu Savundu
Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütü Mağusa'da Kentsel Felaketle Karşı Karşıya Olunduğunu Savundu
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi!
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi!
1 Mayıs işçi bayramı 2 toplum arasında kutlanacak...
1 Mayıs işçi bayramı 2 toplum arasında kutlanacak...
Cumhuriyet Meclisi Pazartesi toplanıyor...
Cumhuriyet Meclisi Pazartesi toplanıyor...
GÜÇ-SEN'de Başkanlığa Dağman getirildi...
GÜÇ-SEN'de Başkanlığa Dağman getirildi...
Cemal Özyiğit’ten 23 nisan açıklaması...
Cemal Özyiğit’ten 23 nisan açıklaması...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim