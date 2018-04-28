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CTP'den 1 mayıs açıklaması...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 1 Mayıs İşçi Bayramı çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş ve mitinge katılacağını açıkladı ve "Haydi 1 Mayıs'a" diyerek katılım çağrısı yaptı.

CTP'den 1 mayıs açıklaması...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 1 Mayıs İşçi Bayramı çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş ve mitinge katılacağını açıkladı ve "Haydi 1 Mayıs'a" diyerek katılım çağrısı yaptı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:24
CTP'den 1 mayıs açıklaması...

CTP, 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI’NDAKİ YÜRÜYÜŞ VE MİTİNGE KATILACAĞINI AÇIKLADI; "HAYDİ 1 MAYIS'A" DİYEREK KATILIM ÇAĞRISI YAPTI

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 1 Mayıs İşçi Bayramı çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş ve mitinge katılacağını açıkladı ve "Haydi 1 Mayıs'a" diyerek katılım çağrısı yaptı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Partinin, kurulduğu günden bu yana, sosyalizmin hedefleri doğrultusunda ve sosyalist ilkeler rehberliğinde, Kıbrıs sorununun federal bir yapı çerçevesinde çözülmesi ve ülkede demokrasinin, özgürlüğün, sosyal adaletin ve dayanışmanın tesis edilmesi için mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

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Küresel ölçekte yaşanan değerler krizinin yarattığı kaos ortamının, ‘kapitalizmi’ yeniden tartışmaya açarak serbest piyasa ekonomisine dayandırılan yeni dünya düzeninin yoksulluğu, sınıflar ve katmanlar arasındaki gelir dağılımı eşitsizliğini ortaya koymakta olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Çalışmalarını bu bilinçle sürdüren Cumhuriyetçi Türk Partisi çalışma hayatının düzenlenmesinde ILO sözleşmelerinin tam ve eksiksiz uygulanabilmesi, özel ve kamuda sendikal örgütlenmenin sağlanmasının teşvik edilmesi, çalışanlar arasındaki sosyo-ekonomik hak ve özgürlük eşitsizliğinin giderilmesi için çalışmaya devam edecektir. 

Bu bağlamda, ‘Emek en yüce değerdir’ diyen Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda saat 18.00'da Lefkoşa Kuğulu Park'ta toplanıp ara bölgeye yürüyoruz. Kıbrıs’ta barış, demokrasi ve emeğin özgürlüğü için haydi 1 Mayıs'a!”

Anahtar Kelimeler:
Ctp1MayısMitingçağrısı
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