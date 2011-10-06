CHP tezkerede iki fire verdi

Hükümetin sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan tezkereye BDP 'hayır' derken, 'evet' diyen CHP ise iki fire verdi.

Hükümete sınır ötesi operasyon yetkisi tanıyan tezkere Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. BDP'nin 'hayır' oyu verdiği tezkere AK Parti, CHP ve MHP'nin oylarıyla Meclis’ten geçti. Oylamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün katılmadı.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, daha önce yaptığı açıklamada TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan hükümete sınır ötesi operasyona izin veren tezkere oylamasına katılacağına, ancak “hayır” oyu kullanacağını söylemişti. Aygün, “Tezkere oylamasına katılacağım, hayır oyu kullanacağım.

Grup kararı almadı, dolayısıyla partimizin de evet yönünde bir kararı yok. Ben hiçbir savaşa evet demem zaten, bu haklı savaş bile olsa” diye konuşmuştu