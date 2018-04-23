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Cemal Özyiğit’ten 23 nisan açıklaması...

23 Nisan kutlamaları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in, sabah saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşma ile başladı.

Cemal Özyiğit’ten 23 nisan açıklaması...

23 Nisan kutlamaları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in, sabah saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşma ile başladı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:30
Cemal Özyiğit’ten 23 nisan açıklaması...

23 Nisan kutlamaları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in, sabah saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşma ile başladı. Bakan Özyiğit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasında, Ulu Önder Atatürk’ün 98 yıl önce başlattığı hayranlık verici ilkeler ışığında geleceği şekillendirmeye devam ettiklerini söyledi. Atatürk’ün TBMM’nin kuruluşu olan 23 Nisan’ı çocuklara armağan ettiğini kaydeden Özyiğit, bunun, geleceğe ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Özyiğit, sosyal ve kültürel değerlerle zenginlikleri çocuklara bırakmanın ve çocukları donanımlı bireyler olarak yetiştirmenin önemini de dile getirerek, “Birlikte üretmeyi farklılıkları zenginliğe çevirebilmeyi ve hoşgörü kültürünü onlara öğretmeliyiz” dedi. Çocuklara müreffeh bir yaşam bırakmak için önceki dönemlerde yapılan hatalardan dersler almak gerektiğini de vurgulayan Bakan Özyiğit, “Çocukların, bağımsız, çağdaş, güçlü bir yapıda, özgür yetişmeleri için temeller bugünden atılmalıdır. Barış içinde bir ülke sağlanmalıdır” dedi.

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