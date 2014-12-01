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Çavuşoğlu'ndan DPUG'lilere Kırmızı Işık

Eski Bakanlardan UBP eski Genel Sekreteri , Yeniiskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu , DPUG’den istifa eden Ahmet Kaşif ve arkadaşlarının Ulusal Birlik Partisine katılmalarına karşı olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu'ndan DPUG'lilere Kırmızı Işık

Eski Bakanlardan UBP eski Genel Sekreteri , Yeniiskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu , DPUG’den istifa eden Ahmet Kaşif ve arkadaşlarının Ulusal Birlik Partisine katılmalarına karşı olduğunu belirtti.

01 Aralık 2014 Pazartesi 10:37
Çavuşoğlu'ndan DPUG'lilere Kırmızı Işık
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 ÇAVUŞOĞLU’NDAN İSTİFACILARA KIRMIZI IŞIK

 Kıbrıs Manşet Özel Haber


Eski Bakanlardan UBP eski Genel Sekreteri , Yeniiskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, DPUG’den istifa eden Ahmet Kaşif ve arkadaşlarının Ulusal Birlik Partisine katılmalarına karşı olduğunu belirtti.

 

Bayrak Radyo Televizyonunda katıldığı canlı yayın sırasında sorulan bir soru üzerine istifa eden kişilerle kişisel hiçbir sorunu olmadığını , hepsiyle dost arkadaş olduğunu ancak Ulusal Birlik Partisine katılmalarına karşı olduğunu söylediği açıklamasında  “Ben gece başka partide, sabah başka partide olunmasına karşıyım. Söz konusu arkadaşlarla kişisel olarak herhangi bir sorunum yok. Dostluğum devam eder ancak siyaseten ayrı noktalardayız” diyerek katılımla ilgili oylama yapılması halinde kendisinin kesinlikle Hayır oyu kullanacağının altını çizdi.

Son Güncelleme: 01.12.2014 10:44
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