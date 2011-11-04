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Canımız Gözbebeğimiz ama...

TC Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç “Bize göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim canımız, göz bebeğimizdir.

Canımız Gözbebeğimiz ama...

TC Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç “Bize göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim canımız, göz bebeğimizdir.

04 Kasım 2011 Cuma 08:31
Canımız Gözbebeğimiz ama...
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TC Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç “Bize göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim canımız, göz bebeğimizdir. Ama dış politika açısından bakarsak dünyada sadece Türkiye'nin tanıdığı bir devlettir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimini biz tanımıyoruz ama bütün dünya tanıyor. Kuzey Kıbrıs'ın tanıdığı tek ülke Türkiye ise Güney Kıbrıs'ın tanımadığı tek ülke de Türkiye ise dünyadaki bu tarifin içine Patrikhane nasıl girer, biraz da o gözle bakmak lazım'' dedi.

Arınç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Arınç, ''Ben Fener Rum Patrikhanesini ziyaret eden rahmetli Adnan Menderes'ten sonra ikinci hükümet yetkilisiyim. Kendime Adnan Menderes'i örnek aldım. Doğru yaptığıma inanıyorum.'' dedi.

Bülent Arınç, cemaat ve azınlık vakıflarının yasal kuruluşlar olduğunu dile getirerek, bunların yabancıların kurduğu vakıflar değil, dinleri ve etnik kökenleri farklı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kurduğunu söyledi. Bu vakıfların yok farz edilemeyeceğini ya da bunların zararlı olduğunun söylenemeyeceğini kaydeden Arınç, ''Bugün Patrikhane var. Lozan sebebiyle de var, başka anlaşmalar sebebiyle var. İstanbul'da da İzmir'de de başka yerlerde de cemaat vakıfları var. Bunların sayısı 162'dir'' dedi.

Tüzel kişiliği olmayan Patrikhane adına yetimhanenin tescil edilmesi yönündeki sorulara değinen Arınç, şunları söyledi: ''Bunu Fener Rum Patrikhanesi adına tespit edilerek tapuya tescil edilmesini arkadaşlarım yanlış görüyorlar. Bunu biz tescil etmedik. 1929 tarihindeki kayıtlarda, yetimhane, Rum Patrikhanesi adına tespit edilmiş. Kayıtlarda bu var. Arkadaşlarım Patrikhanenin ziyaretini de gündeme getirdi. Ben Patrikhaneyi ziyaret eden rahmetli Adnan Menderes'ten sonra ikinci hükümet yetkilisiyim. Kendime Adnan Menderes'i örnek aldım. Doğru yaptığıma inanıyorum. Bütün dünyada ekümenlik sıfatıyla tanınan bir kişinin 'Biz onu tanımıyoruz' demek... Bizim tanımamız da çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bize göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim canımız, göz bebeğimizdir. Ama dış politika açısından bakarsak dünyada sadece Türkiye'nin tanıdığı bir devlettir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimini biz tanımıyoruz ama bütün dünya tanıyor. Kuzey Kıbrıs'ın tanıdığı tek ülke Türkiye ise Güney Kıbrıs'ın tanımadığı tek ülke de Türkiye ise dünyadaki bu tarifin içine Patrikhane nasıl girer, biraz da o gözle bakmak lazım.''

Yetimhanenin Fener Rum Patrikhanesine verilmesinin yargı kararı sonucu olduğunu belirten Arınç, Türkiye'nin AİHM kararını uygulamaması halinde karşı tarafın teklif ettiği 90 milyon avro parayı ödemek zorunda kalacağını, bunun da bir inat uğruna olacağını vurguladı.

Son Güncelleme: 04.11.2011 08:31
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKktcBülentArınç
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