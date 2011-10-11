Bize ya Kıbrıs ya AB demeyin

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, AB’yi ipotek altına alıyor. Çözümsüzlük devam ediyor ama fatura Türk tarafına, Türkiye’ye çıkarılıyor. AB’nin ‘hata yaptık’ demesi lazım. KKTC açık hapishane haline geldi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, üçüncü ülkelere bile vize kolaylığı sağlanırken, müzakere yapan, Gümrük Birliği’ne (GB) tam üye bir ülkeye vize engelinin çıkarılmasının, AB’nin adalet terazisi hakkında tereddüt yarattığını söyledi. Çiçek, Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Başkanı, eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt ve beraberindeki heyeti kabul etti. Çiçek, kabulde yaptığı konuşmada, vize, Kıbrıs, AB’ye tam üyelik gibi konularda eleştirilerde bulundu. Önümüzdeki dönem Türkiye-AB ilişkilerinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin dönem başkanlığı sorunu yaşanacağını anımsatan Çiçek, şunları söyledi: “Güney Kıbrıs Rum Kesimi, AB’yi ipotek altına alıyor.

Çözümsüzlük devam ediyor ama fatura Türk tarafına ve Türkiye’ye çıkarılmaya devam ediyor. Tabiri caizse, AB bir demokratik tövbe yapmalı, ’burada hata yaptık’ demesi lazım. Bunu demiyor, halen Türkiye ne yapacak, ne verecek... Türkiye, çözümden yana olduğunu, 2004 halk oylaması ve sonrasındaki süreçte ortaya koydu. AB, 26 Nisan 2004’teki açıklamanın arkasında durmadı. Türkiye ve Türk tarafından istenilen talebin, baskının dörtte birini Rum tarafına yapsalardı, bu konu çoktan bitmiş olurdu. Halen AB, bu konuda çözümden yana olan kesimden değil, öbür tarafta durmaya devam ediyor. Onun için bu konu bir türlü çözüme kavuşmuyor. KKTC adeta açık hapishane haline geldi.

Tek taraflı aşk olmuyor Çiçek, Türkiye’nin, KKTC’nin, BM inisiyatifinde sürdürülen barış görüşmelerinde, adil ve kalıcı bir barışı en çok isteyen taraf olduğunu, bu sürece katkı vermeye devam ettiklerini belirterek, “Ancak tek taraflı da bir aşk olmuyor, onun da bilinmesi lazım” görüşünü dile getirdi. Çiçek, “Avrupalı dostlarımız bize ’Ya Kıbrıs ya AB’ dememeli. Böylesine bir açmaza Türkiye gelmez, dostlarımız da getirmemelidir” dedi. Çiçek, konuşmasında, vize sorununa da işaret etti.

Bunu, “migrene ve başağrısı”na benzeten Çiçek, konunun, her platformda gündeme geldiğini ancak çözülemediğini söyledi. Çiçek, üçüncü ülkelere bile vize kolaylığı sağlanırken, müzakere yapan, Gümrük Birliği’ne tam üye bir ülkeye vize engelinin çıkarılmasının, AB’nin adalet terazisi hakkında biraz tereddüte sevk ettiğini belirtti. Çiçek, “Bize satarken 1 kilogram, bin gram; bizden alırken 980 gram...

Bunda anlaşmamız lazım. Migren, başağrısının sonlandırılması gerekir” dedi. Türkiye’ye karşı bazı ülkelerin “brüt” konuştuğunu, net konuşmadığını dile getiren Çiçek, “Şimdi tam net konuşma zamanı” ifadesini kullandı. Eleştirilere cevap verir Avrupa Parlamentosu Liberal Grup Başkanı Guy Verhofstadt da gruplarının, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini savunduğunu belirtti. Şu anda müzakerelerin tıkandığını dile getiren Verhofstadt, bu bağlamda zor bir dönemden geçtiklerini söyledi. Verhofstadt, Türkiye’nin, yakın dönemde elde ettiği ekonomik sonuçlar, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki gelişmeler sonucunda kazandığı siyasi ağırlık dikkate alındığında, iki tarafın yeniden bir araya gelip, ilişkileri yeniden tanımlaması, müzakere sürecini yeniden canlandırması, süreci hızlandırması gerektiğini bildirdi.

Verhofstadt, anayasa sürecinin sonuçlandırılmasının, Türkiye’ye yönelik gerekçeli, gerekçesiz bir çok eleştiriye, konuya cevap veren sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Toplantı perşembe günü TBMM Başkanı Cemil Çiçek, komisyonu 13 Ekim Perşembe günü toplantıya çağırdı. BDP ise dün komisyona vereceği isimleri TBMM Başkanlığı’na bildirdi. Çiçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’e yaptığı iade-i ziyaretin ardından TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çiçek, bir gazetecinin, “Anayasa hazırlık komisyonu ne zaman toplanacak?” sorusuna, “İlk toplantıyı perşembe günü öğleden önce yapmayı planlıyorum” karşılığını verdi.

Toplantıdan önce bir açıklama yapacağını, katılan parti temsilcilerinin de isterlerse açıklama yapabileceğini belirten Çiçek, “Toplantı usulu, daha sonra belirlenecek” dedi. Çiçek, bir gazetecinin, “Komisyon başkanının Sadık Yakut olacağı söyleniyor” sözlerini ise, “Onlar zaman içinde yavaş yavaş olacak şeyler” diye cevapladı. ANKARA Milliyet