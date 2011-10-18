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Bitlis'te patlama: 5 polis şehit

Bitlis'in Güroymak ilçesinde köprü menfezesine konulan bomba patladı.

Bitlis'te patlama: 5 polis şehit

Bitlis'in Güroymak ilçesinde köprü menfezesine konulan bomba patladı.

18 Ekim 2011 Salı 17:14
Bitlis'te patlama: 5 polis şehit
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde köprü menfezesine konulan bomba patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 polis şehit oldu, 3 sivil hayatını kaybetti. Ölen sivillerden biri 2 yaşındaki bir kız çocuğu..

Güroymak- Bitlis karayolunun 5’inci kilometresindeki Kolbaşı Mevkii’ndeki bombalı saldırı saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Katliam yapmayı planlayan PKK’lı teröristler araç trafiğinin yoğun olduğu asfalt yoldaki menfezden yararlanarak yerleştirdikleri tahrip gücü bombayı, polise ait zırhlı araç geçerken uzaktan kumandayla infilak ettirdi.

Patlamanın şiddetiyle havaya uçan zırhlı araçta bulunan 5 polis şehit oldu. O sırada olay yerinden geçen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 49 AV 959 kamyonette bulunanlardan 2 yaşındaki kız ile babası yaşamını yitirdi. Patlamada yaralanan 4 kişi de olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

BİR KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

PKK’lı teröristlerin Güroymak- Bitlis karayolunda polis aracına düzenlediği bombalı saldırıda yaralanan 4 sivilden durumu ağır olan 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi. Böylece havaya uçan zırhlı araçta 5 polisin şehit olduğu saldırıda sivil kamyonette yaşamını yitiren vatandaşların sayısı 3’e çıktı.

Olayda yaralanan 3 sivil vatandaşın tedavisi ise Bitlis Devlet Hastanesi’nde sürüyor

Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde 17 Ağustos günü PKK’lı teröristlerin askeri konvoy geçerken düzenledikleri bombalı saldırıda 1’i binbaşı 8 asker ile 1 korucu şehit olmuştu.

Son Güncelleme: 18.10.2011 17:14
Anahtar Kelimeler:
PKKSaldırıBitlis
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