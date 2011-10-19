Bir numara’lı mahkum Komutan Velid Türkiye’de

Şalit’e karşı ilk partide salıverilen 477 Filistinli’nin içinde Hamas’ın en üst düzey yetkilisi ve Kassam Tugayları’nın kurucu komutanı Zekeria Velid Akl da vardı. Komutan Velid, Türk hükümetinin gönderdiği özel bir uçakla Türkiye’ye getirildi

Dün sabah takas anlaşması çerçevesinde Katar, Türkiye ve Ürdün’e sürgüne gönderilecek 40 mahkum da Mısır’a getirildi. Türkiye’ye geleceklerden 9’unun Hamas mensubu, birinin ise El Fetih üyesi olduğu açıklandı. Takas’a konu olan 1027 mahkum içindeki en yetkili isim de Türkiye’ye gönderildi.



19 yıldır İsrail’de



1992 yılından beri İsrail hapishanelerinde yatan, 16 kez müebbet ile 21 yıl hapis cezası bulunan Kassam Tugayları kurucusu ve lideri olan Zekeria Velid Akl, Mısırlı yetkililere teslim edildikten sonra Türk hükümetinin gönderdiği özel uçakla Türkiye’ye geldi. 3 Temmuz 1963’te Nuseirat mülteci kampında dünyaya gelen Akl, İsrail tarafından topraklarından sürülen orta halli bir ailenin çocuğuydu. Küçük yaşta İslami eğitim aldı ve İsrail karşıtı hareketlerle ilgilenmeye başladı. Gazze’de öğretmenlik eğitimi aldığı sırada Hamas’a katıldı. Birkaç yıl sonra da Hamas’ın silahlı kolu olan İzzeddin el Kassam Tugayları’nın kuruluşunda yer aldı. Örgütün önde gelen komutanlarından birisi olan Velid, o sıralar İsrail’in en büyük istihbarat kaynağı olan Filistinli muhbirlerin yakalanmasından sorumluydu. Örgüt üyelerine bomba yapımı konusunda eğitim veren ve saldırıları planlayan Velid 1992 yılında İsrail tarafından yakalandı. Evli, üç kız ve bir erkek çocuğu bulunan Velid, diyabet ve panik atak nedeniyle 1999 ve 2002 yıllarında iki kez komaya girerek hastaneye kaldırıldı.



Aile ‘sürgün’den memnun



İsrail’in Şalit’e karşılık serbest bırakılan en üst düzey yetkili Velid’in İstanbul’da polis korumasında yaşayacağı söyleniyor. Ancak ailesi onun Türkiye’ye sürgüne gönderilmesini memnuniyetle karşıladı. Velid’i karşılamak için oğlu, üç torunu, babası, kardeşleri Mısır’a Refah kapısına gitti. Babası Filistin basınına yaptığı açıklamada, “Oğlumun İsrail hapishanelerinde olacağına Türkiye’de kalması daha iyi” dedi. Velid’in oğlu ise babalarıyla birlikte Türkiye’ye giderek burada verilecek resepsiyona katılacaklarını açıkladı.



Davutoğlu’ndan takas tebriği



ANKARA - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı arayarak, takas anlaşmasının uygulanmasından dolayı tebrik etti. Abbas’ı telefonla arayan Davutoğlu, anlaşmadan ve takasın gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mahmud Abbas’ın da serbest bırakılan bazı Filistinlileri kabul ederek sürece katkıda bulunmasından dolayı Türkiye’yi kutladığı öğrenildi.



‘Uçak Kahire’ye gitti’



Davutoğlu, dün akşam üstü yaptığı basın toplantısıyla da Filistinli bir heyetin önceki gün Ankara’ya gelerek temaslarda bulunduğunu söyledi. Davutoğlu serbest bırakılan 10 Filistinli mahkumun Türkiye’yi seçtiğini belirterek şunları söyledi: “Şu anda da uçağımız zannediyorum şu dakikalarda hareket etmiş ya da hareket etmek üzere. Kahire’ye gidecekler. Orada bulunan temsilcilerin ve serbest bırakılanların da kanaatleri alınacak. Hangi ülkeye gitmek istedikleri, bunlar da konuşulacak. Giden heyetimiz de bunları alarak Türkiye’ye getirecekler.”