Batsın Böyle İfade Özgürlüğü

BATSIN BÖYLE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ



Kıbrıs Manşet olarak CTP-BG Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya'ya demokrasi, ifade özgürlüğü ve siyasi görüşüne karşı durma altında sosyal medya üzerinden yapılan çirkin saldırıları kınıyoruz.



Siyasi görüşü ve savunduğu ideoloji yanında Meclis kürsüsünden doğruluğunu iddia ettiği düşünce ve görüşlere katılmamakla birlikte Doğuş Derya'ya sosyal medya üzerinden yapılan saldırıların insanlık onuru ve demokrasi ile bağdaşmadığını vurgular, farklı siyasi görüşlere Kıbrıs Türk toplumu içerisindeki farklı grupların rahatsızlıklarının bu denli çirkince ifade edilmesi yanında bu yaklaşımın bazı siyasiler tarafından da desteklenmesi veya çanak tutulmasına demokrasi adına kaygı ile izlediğimizin altını çizer, Kıbrıs Türk toplumu ve siyasilerinin farklı görüşlere düşmanlık besleyen Soğuk Savaş dönemi ezberleri üzerine siyaset yapmalarının demokrasi ve çoksesliliğimizden öte savundukları ideolojilere de toplumsal nazarda zarar verdiklerine de dikkat çekerek bugünden itibaren yaşanan bu talihsiz olaye neden olan kesimler ile ilgili hiçbir haberi Kıbrıs Manşet olarak yayınlamayacağızı kamuoyuna duyururuz.



Son Güncelleme: 18.12.2014 10:42