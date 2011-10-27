Başbakan Ticaret Odasındaydı

KÜÇÜK: “HÜKÜMETİ 500 MİLYONU BÜTÇE AÇIĞI, 200 MİLYONU PİYASAYA BORÇ, TOPLAM 700 MİLYON AÇIKLA DEVRALDIK… ALDIĞIMIZ ÖNLEMLERLE BÜTÇE AÇIĞINI 100 MİLYONUN ALTINA İNDİRDİK”

“ALDIĞIMIZ ÖNLEMLERLE ÖZEL SEKTÖR TARİHİMİZDE İLK KEZ KAMUNUN ÖNÜNE GEÇMİŞTİR. ULUSAL BİRLİK PARTİSİ’NİN MİSYONU DA BUDUR…”

ÜNVERDİ: “TİCARET ODASI’NIN ÜLKE KALKINMASINDAKİ ÖNEMİNİ BİLİYORUZ. BU NEDENLE ÇALIŞMA YAŞAMININ DİSİPLİNE EDİLMESİNİ ÖNEMSİYORUZ”

ATUN: “İLK KEZ BİR KTTO MECLİS TOPLANTISINA ÜYE OLARAK DEĞİL BAKAN OLARAK KATILIYORUM. İKİ BUÇUK YILDA YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ ŞEY DÜNYANIN DA ÇÖZMEYE ÇALIŞTIĞI MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAKTIR”

TATAR: “1 MİLYAR 600 MİLYON TL OLAN DEVLET GELİRİNİ 2 MİLYAR TL’YE YAKLAŞTIRDIK”

Başbakan İrsen Küçük, iki buçuk yıl önce 500 milyon TL bütçe açığı ve piyasaya olan 200 milyon TL borçla devraldıkları hükümette aldıkları tedbirlerle bunu 100 milyon TL’ye indirdiklerini ifade ederek, hükümetin aldığı önlemlerle özel sektörün ilk kez kamuyu geçtiğini bildirdi.

Küçük bu konudaki açıklamayı, bugün katıldığı Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Meclis toplantısında yaptı.

Başbakan İrsen Küçük, ticaret sektörünün ülke için önemli bir sektör olduğunu, ülkenin işadamı ve sayıları her geçen gün artan iş kadınları sayesinde bugünlere geldiğini belirterek, sendikalar tersini söylese de KKTC’deki sosyal ve ekonomik gelişmenin devam ettiğini söyledi.

Küçük, UBP Hükümeti’nin aldığı tedbirlerle özel sektörün kamuyu geçmiş olmasının partisinin misyonu olduğunu ifade ederek, ülkede bazı sorunlar olduğunu, bu sorunları da elbirliğiyle çözeceklerini; bunların çözümüne yönelik tedbirleri süratle alacaklarını belirtti.

İrsen Küçük, sorunların çözümü için yapılması gerekenin en doğruyu bulmak olduğunu, doğrusunu yaptıkları zaman da belirli tepkiler aldıklarını ancak tepki alınıyor diye doğruyu yapmaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Küçük, bütçe açığı olan ve bütçe açığının sürekli büyümesinin önemli bir sorun olduğunu, onun için önceliği bütçe açığını kapatmaya verdiklerini anlatarak, tedbirlerin gecikmeli alınmasının nedenlerinin arka arkaya geçirilen seçimler olduğunu kaydetti.

“Bütçe açığımızı kapatmak için aldığımız önlemlerin sonucunu görmek sevindirici” diyen Küçük, ekonomiye süratle yansıdığı için turizm ve eğitim sektörüne önlemler sürecinde özel önem verdiklerini söyledi.

Başbakan Küçük, turizm desteklerinin 12’nci aya gelmeden tamamlandığını, 2009’larda 40 bine düşen öğrenci sayısının kademeli olarak 42, 43 ve bu yıl itibarıyla hedefledikleri 47 binin hemen altında 46 bin 800 olarak gerçekleştiğini anlattı.

İrsen Küçük, turizmde 2012’ye yönelik rezervasyonların devam ettiğini, eğilimin böyle gitmesi halinde 2011 yılındaki oranın aşılacağını belirterek, 1974’den bu yana ilk kez kumarhanesi olmayan otellerde konaklamanın kumarhanesi olan otelleri geçtiğini kaydetti.

Sanayi ve ihracatta önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Başbakan Küçük, ülkede bazı ağır sorunların devam ettiğini, Sosyal Sigortalar’daki gelir - gider açığını bu ağır sorunların başında geldiğini; 12 ay toplanan prime karşılık toplanmayan primlerin yansıması olarak 13’üncü maaşın ödendiğini belirterek, bir tek bunun bütçeye 45 milyon TL ek külfet getirdiğini söyledi.

Başbakan Küçük; elektriğin, üretim maliyeti ve dağıtım anlamında sorunlu olduğunu, buna tedbir olarak belirli yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini anlatarak, bu konularda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Devlet ve bürokrasinin hantallığının ülkedeki diğer ağır sorunlardan biri olduğunu, bu nedenle Kamu Reformu çalışmasının sürdüğünü, bu çalışmada son aşamaya gelindiğini, yasa tasarısının bugünkü Bakanlar Kurulu’nun gündemine geldiğini anlatan Küçük, gelecek hafta büyük bir ihtimalle Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Meclis’e sevk edileceğini söyledi.

Başbakan İrsen Küçük, Avrupa Birliği (AB) uyum yasaları kapsamında 60’a yakın yasa üzerinde çalışıldığını, 7’sinin Meclis’e sevk edildiğini, Çevre Yasası’nın geçen hafta kabul edildiğini; sırada Telekomünikasyon Yasası bulunduğunu, bu kapsamda 12 yasanın Bakanlar Kurulu’nun gündeminde bulunduğunu; bunların ve arkasında 40’ın üzerinde yasanın tamamlanarak Bakanlar Kurulu’nun onayına bağlı olarak Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edileceğini anlattı.

Küçük, AB uyum yasaların Türkiye ve AB ile birlikte sürdürüldüğünü kaydederek, 2014 yılında Türkiye’den KKTC’ye 75 milyon metreküp kaliteli su geleceğini; bunun 35 milyon metreküpün kullanım ve içme suyu olarak kullanılacağını, geriye kalanın ise tarıma ayrıldığını kaydetti.

Küçük, projenin toplam maliyetinin tüm köylere kadar yapılacak su dağıtım şebekesi için 300 milyon olmak üzere toplam 750 milyon dolar olduğunu berterek; devam eden projelere AB ile sürdürülen; Dikmen Çöplüğü’nün kapatılarak Güngör Çöplüğü’nün yapılması projesini örnek gösterdi.

Başbakan Küçük, devam eden bir diğer projenin su arıtma projesi olduğunu, bunun da tamamlanmasıyla elde edilecek 10 milyon metreküp suyun hayvan yemi üretiminde kullanılacağını belirterek, UBP Hükümeti’nin iki buçuk yılda aldığı önlemlerle ülkede sorunların çözümü yönünde ilerleme olduğunu, bunun daha da iyiye gideceğini söyledi.

ÜNVERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi ise, Başbakan İrsen Küçük’ten önce yaptığı konuşmada, KTTO’nın ülkenin kalkınması için önemimi bildiğini, bu nedenle bakanlık olarak bunun bilincinde oldukların, çalışma yaşamını disipline etmeyi bu nedenle önemsediklerini söyledi.

Ünverdi, Sosyal Sigortalar’daki gelir-gider açığının ülkenin önemli sorunu olduğunu ifade ederek, yapılacak yasal değişiklikle ülkedeki Sosyal Güvenliğin sağlam zemine oturtulacağını kaydetti.

Bu nedenle, kazanılmış hakları koruyan, insanları zora sokmayacak, yaşı ileriye götürecek, primlerde yeni düzleme getirecek bir yasal düzenleme yapılması amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Ünverdi, 50 olan emeklilik yaşının yukarıya çekileceğini belirtti.

Şerife Ünverdi, prim düzenlemelerinde çalışanları mağdur etmeyecek bir yöntem geliştireceklerini de söyledi.

ATUN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ise konuşmasında, ilk kez KTTO Meclis toplantısına bir üye olarak değil bakan olarak katıldığını belirtti.

Atun, iki buçuk yıldır görev yapan hükümetin aldığı önlemlerle yapmaya çalıştığının, dünyanın da çözmek için uğraştığı mali sürdürülebilirliği yaratmak olduğunu vurguladı.

Sunat Atun, hükümetin aldığı önlemlerle reel sektörde önemli ve pozitif gelişmeler başladığını, reel sektörün 2010 yılından 60 milyon; bu yıl ise 100 milyon TL ile desteklendiğini ifade ederek, artık KKTC’de bir KOBİ politikası olduğunu söyledi.

Atun, KOBİ Strateji Belgesi’nin tamamlanarak Bakanlar Kurulu’ndan geçirildiğini, bunun belgeye resmiyet kazandırdığını; buna bağlı olarak bakanlığının bünyesinde KOBİ Geliştirme Merkezi oluşturulduğunu ifade ederek, bu merkezin yönetiminin de süratle tamamlanacağını, burada (yönetimde) KTTO’da bir sandalyesi (temsilcisi) olduğunu belirtti.

Bakanlığının yaptığı çalışmayla artık iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ülkedeki makro ekonomik verileri gösterin bültenlerin üç ayda bir Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafından yayımlanacağını, bu konudaki ilk yayımın Ocak 2012’de yapılacağını söyleyen Atun, makro ekonomik verilerin iş dünyası için önemli olduğunu kaydetti.

TATAR

Maliye Bakanı Ersin Tatar ise konuşmasında, hükümete geldiklerinde 500 milyon bütçe açığı; piyasaya 200 milyon TL borç olmak üzere 700 milyonluk bir açık bulunduğunu, alınan önlemlerle bu açığın 100 milyon TL’nin altını indirildiğini ancak açığın hala var olduğunu söyledi.

Tatar, 1 milyar 600 milyon TL olan devlet gelirini 2 milyar TL’ye yaklaştırdıklarını, bunu yaparken, ekonomiyi kayıt altına aldıklarını anlatarak, Sosyal Sigortalar’daki gelir - gider açığının kapatılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı yasa tasarısının yasalaşmasının önemli olduğunu belirtti.

Tatar, ortada 28 bin sigorta emeklisinin maaşının ödenmesi olduğunu, bunun için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu anlatarak, ülkede birtakım sorunlar yaşandığını, bunlardan birinin Ticaret Odası ile Sanayi Odası arasında tartışmaya neden olan fon sorunu olduğunu söyledi.

Ersin Tatar, hükümetin burada da dengeleri korumaya yönelik tutum sergilediğini anlatarak, üretim ve istihdamın; bunun kayıt altına alınmasının Maliye ve Sosyal Sigorta gelirlerinin arıtılması için önemli olduğunu kaydetti.

Tatar, “Sosyal Sigortalar’da gelir açığı var diye maaşları ödememe yoluna gidilemeyeceğini, o gün geldiğinde Maliye Bakanlığı’nın telefonunun çaldığını ve maaşlar için gerekli kaynak sağlandığını ancak bunun sağlıklı zemine kavuşturulmasının şart olduğunu” söyledi.

Doğruları yapmak durumunda olduklarını, tepkiler olacağını belirten Tatar, “Tepkilere karşı doğruları yapmaya, dik durmaya devam edeceğiz” dedi.

KTTO Meclis Toplantısı konuşmaların ardından basına kapalı olarak soru yanıt bölümüyle devam etti.